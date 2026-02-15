Momentul fatidic în care un acrobat cade de la 4 metri la un circ în Craiova. Ce s-a întâmplat

Incident grav seara trecută la un spectacol de circ din Craiova. Un acrobat în vârstă de 39 de ani a căzut de la o înălțime de 4 metri, în timp ce făcea cascadorii pe așa zisa „Roată a Morții”.

Bărbatul a mers inițial în interiorul roții care se învârtea. Apoi, ca să facă spectacolul și mai palpitant, s-a urcat pe roată și a început să meargă când cu fața, când cu spatele. Nu a fost de ajuns și, la un moment dat, a început să sară coarda pe roata care se învârtea fără oprire. De atunci, acrobatul a început să își piardă ușor-ușor echilibrul și să obosească. A făcut câteva sărituri cu coarda și, văzând că nu îi iese, a aruncat-o.

Ultima cascadorie, cea care l-a și pus cel mai mult în pericol, a fost aceea când și-a acoperit capul cu un sac și a mers pe roată fără să vadă nimic. Au fost mai multe momente în care bărbatul și-a pierdut echilibrul și s-a agățat imediat de barele de fier.

Totuși, la doar câteva secunde după ce și-a dat sacul jos de pe cap, acrobatul s-a dezechilibrat de tot și a căzut direct prin stâlpul de fier al roții. În cădere, și-a rupt mai multe coaste. Căzut pe spate, a încercat să-și ridice capul, dar roata care se învârtea în continuare l-a lovit cu putere direct în cap.

Mai mulți spectatori din public au sărit să țină de roată, iar personalul spitalului l-a asistat pe bărbat până la venirea ambulanței.

Acrobatul a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, conștient și cooperant, iar astăzi, după ce a fost stabilizat, a fost transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, pentru că unitatea este specializată pe neurochirurgie și chirurgie spinală.

Victima are multiple leziuni grave la coloană și prezintă risc mare de paralizie de la brâu în jos. Medicii spun că doar o minune poate face ca victima să scape fără să aibă măduva secționată.

Bărbatul este acrobat din Spania și se afla în România, pentru spectacolele anuale ale cricului Belluci, unde lucra ca angajat.

Polițiștii din Dolj au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de neluare a măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă.

