VIDEO Un român a încercat să fure un copil în Italia. L-a smuls din brațele mamei

Momente de teroare în după-amiaza zilei de sâmbătă, 14 februarie, în Bergamo. În jurul orei 13:00, un bărbat din fața unui supermarket a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Românul a apucat brusc copilul de picioare, încercând să o smulgă cu violență din brațele mamei sale, care o ținea de mână, trăgând-o spre interiorul centrului comercial.

Femeia a reușit să se opună cu forță și a cerut imediat ajutor. Tatăl copilului, care era cu ei, a intervenit și el prompt pentru a-l opri pe atacator. Mai mulți trecători și agenți de pază au intervenit și ei, reușind să-l imobilizeze pe criminal până la sosirea poliției.

Polițiștii care au sosit la fața locului a asigurat protecția minorei și l-au însoțit pe bărbat la secția de poliție. Investigațiile efectuate, grație în parte mărturiilor colectate și analizei imaginilor de pe camerele de supraveghere, au permis reconstituirea cu precizie a dinamicii evenimentelor.

Copilul a fost dus la spital, însă a suferit o fractură de femur. Agenții de pază și clienții supermarketului l-au oprit pe agresor, iar acesta se află acum în închisoare.

