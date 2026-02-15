Prima pagină » Evenimente » VIDEO Un român a încercat să fure un copil în Italia. L-a smuls din brațele mamei

VIDEO Un român a încercat să fure un copil în Italia. L-a smuls din brațele mamei

15 feb. 2026, 13:26, Evenimente

Momente de teroare în după-amiaza zilei de sâmbătă, 14 februarie, în Bergamo. În jurul orei 13:00, un bărbat din fața unui supermarket a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Românul a apucat brusc copilul de picioare, încercând să o smulgă cu violență din brațele mamei sale, care o ținea de mână, trăgând-o spre interiorul centrului comercial.

Femeia a reușit să se opună cu forță și a cerut imediat ajutor. Tatăl copilului, care era cu ei, a intervenit și el prompt pentru a-l opri pe atacator. Mai mulți trecători și agenți de pază au intervenit și ei, reușind să-l imobilizeze pe criminal până la sosirea poliției.

Polițiștii care au sosit la fața locului a asigurat protecția minorei și l-au însoțit pe bărbat la secția de poliție. Investigațiile efectuate, grație în parte mărturiilor colectate și analizei imaginilor de pe camerele de supraveghere, au permis reconstituirea cu precizie a dinamicii evenimentelor.

Copilul a fost dus la spital, însă a suferit o fractură de femur. Agenții de pază și clienții supermarketului l-au oprit pe agresor, iar acesta se află acum în închisoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional

Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție

Recomandarea video

Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Un român a smuls clanța ușii și i-a încuiat pe nemți în vestiar, chiar înainte de finala de la sanie. Degeaba, germanii tot au luat aurul
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc sportivii de performanță sub presiunea extremă?
Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
14:00
Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase
POLITICĂ Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
13:56
Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
SPORT Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
13:54
Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie
EXCLUSIV A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
13:52
A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică
VIDEO Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen”
13:20
Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen”
EXTERNE Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”
13:19
Barack Obama, anunț despre extratereștri și Area 51: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”

Cele mai noi

Trimite acest link pe