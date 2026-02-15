Prima pagină » Sport » Aproape ca la hockey. Scandal la Olimpiada de iarnă. Echipele de curling ale Canadei și Suediei, la un pas de bătaie

15 feb. 2026, 13:54, Sport
O controversă aprinsă a izbucnit în cadrul turneului olimpic de curling, un sport recunoscut tradițional pentru fair-play și „sistemul de onoare”, relatează CNN. Echipa Canadei a fost acuzată că a trișat în timpul partidei care i-a adus o victoria cu 8-6 în fața Suediei, incidentul degenerând într-un schimb dur de replici și forțând Federația Internațională să modifice procedurile de arbitraj, preia Libertatea.

Conflictul a izbucnit vineri, când suedezul Oskar Eriksson a contestat o lansare a canadianului Marc Kennedy. Eriksson a susținut că adversarul său a atins și a manipulat piatra după ce aceasta fusese eliberată, o încălcare gravă a regulamentului. Deși reluările și imaginile statice apărute ulterior par să arate degetul lui Kennedy atingând piatra – o imagine comparată ironic pe rețelele de socializare cu „Crearea lui Adam” de pe Capela Sixtină – arbitrul partidei nu a observat infracțiunea în timp real.

Disputa de pe gheață a escaladat rapid. Kennedy a reacționat agresiv la acuzații, recunoscând ulterior că a folosit un limbaj licențios, fapt pentru care a primit un avertisment oficial pentru comportament neadecvat din partea World Curling.

„Vrem un meci cât mai sportiv, sincer și curat posibil. L-am văzut, în ochii mei, împingând piatra. El scapă mânerul… dar nu poți apoi să-l împingi în nicio altă parte”, a declarat Eriksson.

Kennedy a negat vehement acuzațiile: „Încă ne acuză de trișare și nu mi-a plăcut. Așa că i-am spus unde să-și bage (opiniile)… Nu aș face niciodată așa ceva”.

Colegul său, Brad Jacobs, a turnat gaz pe foc: „Dacă credeți că vom tolera ceva din partea lor sau a oricui, vă înșelați. Pur și simplu nu se va întâmpla”.

Reacția World Curling

În urma incidentului, World Curling a emis sâmbătă un comunicat defensiv, explicând limitele arbitrajului actual. Forul a precizat că „nu folosește în prezent reluarea video pentru a rearbitra deciziile jocului”, motivând că arbitrii plasați la capătul pistei nu pot vedea fizic fiecare linie de lansare.

Totuși, presiunea scandalului a dus la o schimbare imediată: începând cu sesiunea de sâmbătă după-amiază, doi oficiali suplimentari au fost desemnați să patruleze între terenuri strict pentru a supraveghea lansările.

