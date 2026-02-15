Prima pagină » Actualitate » Ce alimente trebuie să facă parte din dieta ta. Sunt considerate sănătoase

15 feb. 2026, 14:00, Actualitate
Dieta unei persoane trebuie să fie cât mai echilibrată. Sunt alimente sănătoase care trebuie să fie nelipsite din alimentație pentru aportul lor de nutrienți și vitamine.

Alimentația are un rol extrem de important pentru sănătate. Organismul are nevoie de de alimente cât mai sănătoase, care să aducă un aport semnificativ de vitamine și nutrienți.

Nutriționiștii recomandă, pentru o alimentație sănătoasă, consumul de carne de vită, ouă, somon, unt, chefir, ulei de măsline extravirgin, legume murate, cartofi dulci, broccoli, rosii, produsele de panificație din făină integrală, fructe de pădure și pepene verde, printre altele, potrivit spynews.ro.

Nici ciocolata nu este uitată, însă nustriționiștii o recomandă pe cea cu 80% cacao. Și cafeaua este recomandată, însă cea fără zahăr și fără lapte.

Pentru reglarea digestiei, este considerată benefică apa cu lămâie consumată dimineața.

Este recomandat și consumul moderat de vin roșu pentru că reglează glicemia, sănătatea digestivă și menține sănătatea creierului. Vinul alb, de asemenea, are antioxidanți și protejează sănătatea inimii.

