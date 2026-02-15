Ion Cristoiu: „Să-i facă pe plac lui Nicușor Dan, presa prezidențială a falsificat discursul lui Marco Rubio de la Munchen”

Jurnalistul Ion Cristoiu consideră că discursul de la Munchen a lui Marco Rubio este chiar mai dur decât cel al JD Vance, de anul trecut. Ion Cristoiu reproșează presei din România că a falsificat discursul doar pentru ai face pe plac președintelui Nicușor Dan. De fapt, intervenția lui Rubio a fost un pumn în mănușă de catifea dat Europei, afirmă analistul.

În jurnalul meu video de sâmbătă seara de aseară, am definit intervenția lui Rubio la Conferința de securitate de la Munchen ca un pumn dat Europei în față, dar un pumn vârât într-o mănușă de catifea. Marco Rubio, trimis special în la această conferință în locul lui Vance, pentru a transmite un mesaj al administrației americane și un mesaj al unei administrații americane stabilite deja, fixate într-o politică față de Europa. America-i copilul Europei, suntem împreună.. Însă practic am asistat la un discurs mai dur decât cel a lui Vance, pentru că cel de anul trecut, se referea la diferența, prăpastia dintre America și Europa în ceea ce privește chestiunea libertății de exprimare. Vance a consacrat discursul anul trecut pe încălcarea drepturilor omului în Europa mai ales prin cenzurarea rețelelor sociale.

Anul acesta, Rubio, apelând la un limbaj diplomatic, a evidențiat mult mai multe prăpăstii, dacă se poate spune, între Europa și America. Desigur, el a spus că relația transatlantică există, da, numai că această relație transatlantică a fost prezentată în viziunea americană, iar consta într-o schimbare fundamentală a Europei în așa fel încât să corespundă noii politici interne și externe a lui Donald Trump. Deci nici vorbă de o întărire a acestei relații, pentru că practic am avut de-a face cu un ultimatum în genul „ori vă schimbați, ori, dacă nu, ne despărțim de toate acele secțiuni privind valorile comune.

Se refereau la faptul că au existat valori comune în timpul Războilor Rece, că apoi Europa a luat-o razna și că dacă se vrea păstrarea aceste relații, Europa trebuie să treacă la îndeplinirea programul lui lui Donald Trump în chestiunea migrației, în chestiunea suveranității naționale, în chestiunea interesului național. Cea mai bună dovadă că a fost vorba de un, de o exprimare, un mesaj dat de Donald Trump prin Rubio. Dar nu cu un mesaj, un pumn de fier într-o mănușă de catifea, arată că imediat Rubio a plecat să viziteze doi aliați ai Americii Fico și Victor Orban, nu s-a dus să viziteze nici o altă țară din Uniunea Europeană. La noi însă, acest curs, care, repet, a fost mai dur ca al lui Vance, a fost prezentat, ca ca să citesc pe veselul Radu Miruță, un producător neobosit de prostii de neghiobii mediatice, a spus că până acum era o punte între America și în Europa. Acuma este o autostradă.

De ce s-au grăbit ai noștri să vadă în acest discurs o întărire a alianței transatlantice? Pentru că Nicușor Dan și-a făcut un steag din a refuza adevărul că relația s-a dus dracului. De ce? Pentru că, dacă ar recunoaște asta, el ar fi obligat să aleagă, adică să decidă. Caracteristica fundamentală a politicii lui Nicușor Dan este să ascundă capul în nisip, nu există Europă cu două viteze. N-avem niciun rost să alegem. Nu există, cum să zic, ruperea relației trasadnantice. De ce? Pentru că dacă nu există două viteze, nu trebuie să optezi. Dacă nu există conflict între SUA și Europa, nu trebuie să optezi între SUA și Europa, atunci el vrea capul așa, în nisip. Ei, sigur că falsificarea acestui discurs în România, e venit din a-i face pe plac lui Nicușor Dan, consideră Ion Cristoiu.