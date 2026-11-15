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O nouă dronă a intrat în România. Aeronavele F16 ale Poliţiei Aeriene au zburat în căutarea dispozitivului de zbor

Luiza Dobrescu
O nouă dronă a intrat în România. Aeronavele F16 ale Poliţiei Aeriene au zburat în căutarea dispozitivului de zbor
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În cursul amiezii de astăzi, 15 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Valkove, Ucraina.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord si est a județului Tulcea, iar la ora 15:02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării anunţă că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației, informează MApN.

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