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Trei nave comerciale, lovite de drone, în vecinătatea Deltei Dunării. Premierul Luca Niculescu declară securitatea la Marea Neagră prioritară pentru Guvern

Luiza Dobrescu
Trei nave comerciale, lovite de drone, în vecinătatea Deltei Dunării. Premierul Luca Niculescu declară securitatea la Marea Neagră prioritară pentru Guvern
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Sâmbătă seară, alte trei nave comerciale au fost lovite de dronele scăpate de sub control din războiul ruso-ucrainean.

Premierul Luca Niculescu transmite un mesaj, printr-o postare, pe X, referitor la situaţia creată.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost amenințată. Sâmbătă seară, pe 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul orașului Sulina.

Radarele Ministerului Apărării Naționale din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, determinând Forțele Aeriene Române să ridice de la sol aeronave de luptă, în două rânduri.

Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută.

Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

Vom continua să luăm toate măsurile necesare, împreună cu aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră. Aceasta rămâne o prioritate cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, scrie premierul, pe X.

Navele comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina, la gurile de vărsare ale brațelor Dunării. Incidentul vine la doar o zi după ce o alta de tip cargo a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, iar în zona Insulei Șerpilor a fost detectată o țintă aeriană.

Duminică dimineață, un petrolier sub pavilion grecesc și un vrachier au fost cuprinse de incendii în urma incidentelor. Însă flăcările au fost stinse de echipajele aflate la bord. Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost înregistrate victime, informează Mediafax.

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