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O femeie din SUA și-a cumpărat un porc după divorț. Cum se descurcă alături de noul animal de companie

O femeie din SUA și-a cumpărat un porc după divorț. Cum se descurcă alături de noul animal de companie
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O femeie din Statele Unite ale Americii a ales o metodă mai puțin obișnuită pentru a trece peste divorț. După zece ani de căsnicie, americanca în vârstă de 33 de ani a decis să își îndeplinească o dorință mai veche și și-a cumpărat un porc pe care îl crește acum ca animal de companie. Femeia spune că ea și noua sa prietenă necuvântătoare sunt de nedespărțit, conform The New York Post.

Femeia din America și-a cumpărat un porc după divorț

Gayla Thompson a hotărât să înceapă un nou capitol al vieții sale după încheierea unei căsnicii care a durat zece ani. După divorț, aceasta și-a îndeplinit o dorință pe care fostul soț nu i-o acceptase niciodată, aceea de a avea un porc ca animal de companie.

„Fostul meu soț mi-a spus mereu că nu pot avea un purceluș de companie. Așa că, după ce divorțul s-a soluționat, a-mi lua purcelușul visurilor mele a fost cea mai bună modalitate de a-mi începe noua viață”, a spus femeia.

Purcelușa Daisy a devenit repede o prezență importantă în viața americancei. Cele două petrec foarte mult timp împreună, iar femeia spune că noul său animal de companie i-a schimbat viața în bine.

Purcelușa Daisy are propriile jucării și folosește litiera

Femeia plănuiește chiar să construiască o mini-fermă, unde speră să își creeze viața la care a visat întotdeauna. Proiectul presupune și amenajarea unui țarc pentru porci.

Gayla, care locuiește în Nashville, Tennessee, a adus-o pe Daisy acasă în noiembrie 2025, pe când purcelușa avea doar opt săptămâni și cântărea puțin peste nouă kilograme. Daisy cântărește acum 22 de kilograme. Purcelușa are propriul pat, jucării și litieră. Mai mult, femeia o plimbă săptămânal cu mașina până la un loc de relaxare din apropiere.

Purcelușa a învățat să deschidă singură dulapurile

Thompson a spus că familia sa nu a fost deloc surprinsă de decizia de a-și lua un porc ca animal de companie, în ciuda criticilor primite din partea străinilor. Americanca a fost pasionată de animale încă din copilărie și s-a implicat de-a lungul timpului în salvarea și reabilitarea celor rănite. Aceasta a povestit că obișnuia să salveze pui de păsări și să îi îngrijească până se recuperau.

Deși a avut anterior câini de talie mare, printre care mastiffi englezi și dogi germani, îngrijirea lui Daisy s-a dovedit a fi o adevărată provocare. La vârsta de aproximativ trei luni, purcelușa a învățat să deschidă dulapurile și să scoată obiectele din interior. În plus, pentru că porcii au instinctul de a scormoni, Thompson a fost nevoită să își protejeze mobilierul și covoarele.

Cu toate acestea, americanca a descris îngrijirea lui Daisy drept una foarte ușoară. Purcelușa își face nevoile exclusiv în litieră, iar femeia a subliniat că porcii sunt animale curate, deși acest lucru nu este cunoscut de toată lumea.

În ceea ce privește cheltuielile, Thompson a precizat că îngrijirea lui Daisy a costat aproximativ 50 de dolari. Femeia se așteaptă ca suma să scadă în perioada următoare.

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