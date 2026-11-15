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Călin Georgescu, „lucrat” din umbră de George Simion? Anca Alexandrescu îl desființează pe liderul AUR după mitingul din Parcul Izvor

Călin Georgescu, „lucrat” din umbră de George Simion? Anca Alexandrescu îl desființează pe liderul AUR după mitingul din Parcul Izvor
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Jurnalista Anca Alexandrescu l-a criticat pe liderul AUR, George Simion, după manifestația organizată sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în sprijinul lui Călin Georgescu. Cunoscuta realizatoare de televiziune îl acuză pe liderul naționalist că a folosit protestul pentru promovarea imaginii sale, dezamăgindu-i pe participanții veniți din țară și din diaspora.

Astfel, Anca Alexandrescu a criticat modul în care George Simion a organizat protestul de sâmbătă, apreciind că manifestația nu și-a atins.

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Oamenii ar fi fost manipulați de AUR, spune vedeta

Unul dintre marile reproșuri ale jurnalistei se referă la faptul că participanții adunați în Parcul Izvor nu au mai fost conduși către Arestul Central, unde este deținut fostul prezidențiabil. Asta deși liderul AUR ar fi menționat anterior posibilitatea continuării protestului în acel loc.

Fosta candidată la Primăria Capitalei a remarcat că oamenii veniți să-l susțină pe Călin Georgescu ar fi fost manipulați de conducerea AUR.

„Vreau să-mi scot pălăria în fața fiecărui cetățean român care a venit astăzi pe frig, chiar și pe ploaie, și a rămas acolo. Mai puțin în fața celor de la AUR, în frunte cu George Simion, care își bat joc de acești cetățeni români”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

Simion a lucrat la propria imagine?

Aceasta a susținut că oamenii au participat pentru a-și manifesta sprijinul față de Călin Georgescu, dar și din nemulțumirea față de criza generală din țară. În opinia sa, George Simion s-ar fi folosit de protest pentru a-și clădi o imagine de susținător al fostului candidat la prezidențiale.

„Domnul Simion a făcut astăzi doar marketing electoral, construindu-și o imagine pentru a încerca să salveze aparențele și să arate că este preocupat de situația lui Călin Georgescu. S-a văzut și astăzi că nu este așa”, a afirmat realizatoarea TV.

A pus Simion ochii pe voturile lui Georgescu?

O altă acuză formulată de Anca Alexandrescu vizează gafa de organizare care a făcut ca participanții să nu mai fie transportați către Arestul Central. Fosta șefă a comunicării PSD s-a întrebat de ce liderul AUR nu i-a urcat în autocare pe oamenii veniți din alte zone ale țării.

Alexandrescu are două explicații pentru ceea ce consideră. Fie George Simion nu mai are capacitatea de a mobiliza un număr important de participanți, fie protestul ar fi fost organizat doar pentru a da impresia că liderul AUR este preocupat de situația lui Georgescu.

„Sau domnul Simion a organizat un simulacru de protest, cu câteva mii de oameni, doar pentru a le da unora impresia că este preocupat de situația lui Călin Georgescu, în realitate urmărind doar să-i preia voturile și susținătorii, a declarat aceasta.

Realizatoarea de la Realitatea TV mai susține că în curând vor urma dezvăluiri despre organizarea reală manifestației și despre deturnarea unui protest pe care unii reprezentanți ai diasporei ar intenționa să îl organizeze pe 21 noiembrie.

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