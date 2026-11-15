Ministrul Apărării cere sprijinul aliaților după ce trei nave au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, cere sprijinul aliaților pentru consolidarea securității în Marea Neagră, după ce trei nave au fost lovite de drone, în apropierea gurilor Dunării. Oficialul a reacționat printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a precizat că nu au fost înregistrate victime, iar incendiile izbucnite la bordul vaselor au fost ținute sub control de echipaje.

Navele lovite sunt Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov, care navigau sub pavilioane diferite. Potrivit ministrului, Garda de Coastă și alte instituții românești au fost în contact permanent cu echipajele, pentru a putea interveni în cazul în care situația ar fi impus-o.

Ștefan Radu Oprea, reacție după ce trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării

„Trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării. Din fericire nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ținute sub control de echipaje”, a transmis Radu Ștefan Oprea.

Ministrul a precizat că avioanele F-16 au decolat și au executat misiunile încredințate, însă dronele au reușit totuși să lovească cele trei vase.

„Garda de coastă, alte instituții românești au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie. Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredințate. Și totuși dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov”, a scris ministrul pe Facebook.

Ministrul Apărării cere sprijinul aliaților pentru securitatea Mării Negre

În urma incidentelor, Radu Ștefan Oprea anunță că va pune situația din Marea Neagră pe agenda discuțiilor de la Bruxelles, unde marți și miercuri va participa la o întâlnire cu miniștrii Apărării din statele aliate.

„Marți și miercuri voi fi la Bruxelles la întâlnirea cu miniștrii omologi. Voi aduce pe masa discuțiilor situația din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a precizat ministrul.

Radu Ștefan Oprea a menționat că a avut întâlniri cu reprezentanții companiei Thales, care furnizează României radarele Gap Filler. Potrivit acestuia, livrarea echipamentelor va avea loc mai devreme decât era prevăzut.

„În acest context, am avut întâlniri cu compania Thales care ne furnizează radarele Gap Filler și pe care le vor livra mai devreme”, a transmis ministrul.

„Dotare, pregătire, schimb de informații, cooperare sunt prioritățile MAPN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a încheiat Radu Ștefan Oprea.