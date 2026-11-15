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Omul lui Bolojan acuză din nou „mufarea PSD la banii SAFE”. Mită de jumătate de milion de euro la directorul unei uzine de armament

Omul lui Bolojan acuză din nou „mufarea PSD la banii SAFE”. Mită de jumătate de milion de euro la directorul unei uzine de armament
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Războiul acuzațiilor în cazul controversatului contract de apărare SAFE continuă. Fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca lansează un nou atac public la adresa PSD. Apropiatul fostului premier acuză actualul Guvern că refuză să activeze o platformă digitală, creată în timpul mandatului său. Aceasta ar permite companiilor românești să devină furnizori transparenți în contractele de apărare. Principala problemă a influenței PSD în domeniul Apărării o reprezintă corupția, spune Mihai Jurca. 

Mihai Jurca a revenit cu un nou mesaj public referitor la modul în care sunt gestionate fondurile din contractele militare SAFE.

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Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul șef al Cancelariei premierului Bolojan a acuzat fără menajamente Partidul Social Democrat de corupție și de blocarea intenționată a unei inițiative de digitalizare menite să sprijine producția națională.

Proiect favorabil companiilor românești de armanent eșuat

Fostul oficial susține că, în timpul activității sale la Cancelarie, a dezvoltat o platformă destinată implicării companiilor românești în contractele de armament și tehnică militară. Proiectul nu a fost lansat deoarece, la acel moment, Executivul din care făcea parte era unul minoritar.

„Am lăsat la Cancelarie o platformă prin care toate companiile din România pot deveni furnizori în contractele SAFE, astfel încât să creștem producția locală. Nu am putut-o lansa, pentru că eram guvern minoritar. Se ocupă cineva de asta? Nu! Cer Guvernului și Ministerului Economiei să adopte actul normativ necesar și să o pună în funcțiune! Este cea mai rapidă cale ca o parte mai mare din acești bani să rămână în România”, a scris Mihai Jurca.

În opinia acestuia, motivul pentru care această platformă este ținută blocată vizează gradul de transparență cu care ar influența sistemul de achiziții publice.

„Clienții de casă nu se pot mufa prin platformă: procedura este corectă, iar recomandările nu au loc, pentru că totul lasă urme”, a punctat autorul postării.

Suspiciuni de corupție în industria de Apărare

În continuarea mesajului său, Jurca a invocat problemele istoricul industriei de apărare, domeniu pe care îl consideră „păstorit de mulți ani” de reprezentanții PSD. El a amintit în context despre o amplă operațiune anticorupție desfășurată în vară.

Astfel, la 23 iulie 2026, procurorii DNA au efectuat percheziții la mai multe unități din industria de apărare, printre care cele din Cugir, București și Plopeni. Dosarul implica infracțiuni de luare și dare de mită legate de achiziții militare și mentenanță. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit la domiciliul unuia dintre directorii de uzină aproximativ o jumătate de milion de euro în numerar.

Adevărata miză financiară a contractelor SAFE

Fostul șef al Cancelariei apreciază că adevărata miză financiară a contractelor SAFE nu e achiziția inițială a echipamentelor, ci operarea acestora pe termen lung. Jurca a citat date ale echivalentului american al Curții de Conturi (GAO), care arată că operarea și întreținerea reprezintă aproximativ 70% din costul total pe durata de viață a unui sistem militar.

Armata poloneză va fi înzestrată cu fonduri SAFE de aproape 44 miliarde de euro. Foto: Ministerul Apărării din Polonia

„Jumătate din mentenanță și reparații se vor face în România. Iar dosarul DNA arată de ce contează cine le gestionează: mita era legată tocmai de contracte de mentenanță și achiziții”, a concluzionat Mihai Jurca.

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