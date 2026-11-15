Orașul din România în care pensionarii primesc 300 lei în plus la pensie, în luna decembrie 2026.

Orașul din România în care pensionarii primesc 300 lei în plus la pensie, în luna decembrie 2026

Pensionarii cu venituri mici vor fi sprijiniți de Guvern, în decembrie, dar pot beneficia și de ajutoare locale.

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Potrivit Newsweek, unele primării din țară oferă bani pensionarilor înainte de sărbătorile de iarnă.

În decembrie, vine a doua tranșă din sprijinul acordat de Guvern pensionarilor cu venituri de până la 3.000 de lei.

Cei cu venituri de până la 1.500 de lei primesc 500 de lei.

Pentru veniturile între 1.501 și 2.000 de lei, tranșa este de 400 de lei, iar pentru cele între 2.001 și 3.000 de lei, de 300 de lei.

Separat, unele autorități locale oferă propriile ajutoare. Pensionarii se pot adresa primăriei pentru a afla dacă în orașul lor se oferă asemenea ajutoare.

Ajutor pentru pensionarii din Târgu Mureș

Municipalitatea Târgu Mureș a pus în dezbatere publică un proiect prin care pensionarii cu venituri modeste ar primi câte un card cu 300 de lei de Paște și de Crăciun, în total 600 de lei anual.

Pentru a beneficia de ajutor, solicitanții ar trebui să îndeplinească toate condițiile propuse: domiciliul stabil în Târgu Mureș, calitatea de pensionar al sistemului public și o pensie lunară de cel mult 2.000 de lei.

Pragul de vârstă este de 63 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bărbați, fiind incluse și persoanele care împlinesc vârsta în anul campaniei. Totodată, beneficiarii nu ar trebui să aibă datorii la bugetul local pentru anul fiscal anterior, precum impozite sau taxe neachitate.

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local după încheierea dezbaterii publice. Acordarea sprijinului depinde de aprobarea acestuia.

Ajutor pentru pensionarii din Roman

În municipiul Roman, Direcția de Asistență Socială a început luni, 5 octombrie 2026, să primească cererile pentru acordarea tichetelor sociale destinate cumpărării de alimente de bază și medicamente.

Solicitanții au putut depune documentele până la 6 noiembrie 2026. Tichetele vor fi distribuite în decembrie, înainte de Crăciun și se adresează familiilor în care cel puțin un membru este pensionar sau persoană încadrată în grad de handicap. Totodată, pot solicita sprijinul persoanele singure care sunt pensionare sau încadrate în grad de handicap.

Pentru a primi tichetele, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Roman. În ceea ce privește veniturile, venitul net lunar nu trebuie să treacă de 2.000 de lei pentru fiecare membru al familiei.

Ajutor pentru pensionarii din Suceava

În județul Suceava, circa 36.000 de pensionari care beneficiază de pensia minimă vor fi ajutați de Crăciun.

Ei vor primi vouchere de 250 de lei, destinate cumpărării alimentelor pentru sărbători.

Ajutor pentru pensionarii din Năvodari

Primăria din Năvodari a anunțat acordarea tichetelor sociale cu ocazia Crăciunului din 2026.

Sunt vizați cei defavorizați, categorii prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 21 februarie 2024.

Valoarea tichetelor este de 75 sau 125 de lei, în funcție de categoria în care se încadrează solicitantul și, în cazul pensionarilor, de nivelul veniturilor proprii nete.

Beneficiarii venitului minim de incluziune, stabilit în baza baza Legii nr. 196/2016, primesc tichete sociale în valoare de 125 de lei pentru fiecare persoană din familie.

Același sprijin, de 125 de lei de persoană, se acordă persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat sau grav. Totodată, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care nu au venituri beneficiază de tichete în valoare de 125 de lei de persoană.

În cazul pensionarilor, sprijinul este pentru cei cu venituri proprii nete mai mici sau egale cu 1.450 de lei pe lună.

Pensionarii cu un venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii primesc tichete sociale de 125 de lei de persoană. Valoarea pensiei sociale minime este indicată în anunțul primăriei la 1.281 de lei.

Pentru pensionarii cu venituri nete cuprinse între 1.282 și 1.450 de lei inclusiv, valoarea tichetelor sociale este de 75 de lei de persoană.