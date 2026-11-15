Nicușor Dan, întâlnire cu vicepreședintele Elveției, la Summitul Francofoniei din Cambodgia. România încearcă să obțină sprijin pentru candidatura lui Dacian Cioloș

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, duminică, la Phnom Penh, în Cambodgia, cu Ignazio Cassis, vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal al Afacerilor Externe. Discuțiile au vizat relațiile bilaterale dintre România și Elveția, cooperarea economică și candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Întâlnirea a avut loc în marja celui de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, la care participă șeful statului român.

Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Ignazio Cassis, vicepreședinte al Confederației Elvețiene

„Întâlnire foarte bună astăzi, la Phnom Penh, cu Ignazio Cassis, vicepreședinte al Confederației Elvețiene și șef al Departamentului Federal al Afacerilor Externe”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Președintele a amintit că România și Elveția sărbătoresc anul acesta 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și a subliniat importanța dialogului politic pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state.

„Anul acesta sărbătorim 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Elveția. În cadrul discuției noastre, am evocat dialogul politic constant, care contribuie, de asemenea, la consolidarea cooperării noastre economice”, a transmis șeful statului.

Cei doi au discutat și despre candidatura fostului premier Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei, pentru mandatul 2027-2030. Nicușor Dan a susținut că România trebuie să contribuie la formarea unui consens în jurul acestei candidaturi.

„Am abordat și candidatura României la funcția de Secretar General al Francofoniei, reprezentată de Dacian Cioloș, o candidatură puternică, credibilă și capabilă să unească comunitatea noastră. Avem nevoie să construim un consens în jurul celei mai bune viziuni pentru a relansa Francofonia”, a mai scris președintele.

De ce se află Nicușor Dan în Cambodgia

Președintele României participă, în perioada 15-16 noiembrie, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, organizat la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei. Reuniunea aduce laolaltă șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei.

Summitul se desfășoară sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”, iar pe agenda reuniunii se află cooperarea internațională, prevenirea conflictelor și desemnarea noului secretar general al organizației.

Pentru România, principala miză diplomatică este obținerea sprijinului statelor membre pentru candidatura lui Dacian Cioloș. Fostul premier și fost comisar european candidează pentru funcția de secretar general al OIF, pentru perioada 2027-2030.