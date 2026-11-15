Papa Leon al XIV-lea a traversat Munții Anzi la bordul unui elicopter militar supranumit „Papacóptero” pentru a ține slujba de duminică într-o comunitate izolată din Peru

Papa Leon al XIV-lea a zburat peste Munții Anzi la bordul unui elicopter militar Mi-17 al Forțelor Aeriene Peruane, supranumit de localnici „Papacóptero”. Călătoria aeriană i-a permis Papei să ajungă într-o comunitate montană izolată, din fosta sa dieceză, unde a celebrat Sfânta Liturghie în fața a mii de credincioși.

Suveranul Pontif a zburat din orașul Chiclayo către localitatea montană Santa Cruz de Succhabamba, situată la peste 2.000 de metri altitudine în Anzi, și retur, după celebrarea Sfintei Liturghii.

Localitatea Santa Cruz face parte din Dieceza de Chiclayo, unde Papa Leon al XIV-lea a slujit ca episcop înainte de a fi ales șef al Bisericii Catolice. Din cauza timpului scurt al vizitei și a terenului muntos dificil, autoritățile au ales transportul aerian.

Elicopterul este un model Mil Mi-17 de fabricație rusească, operat de Forțele Aeriene Peruane. Acesta poate transporta până la 24 de pasageri sau 4 tone de încărcătură. Deplasarea papei cu elicopterul a făcut parte dintr-o operațiune complexă cu 10 aparate de zbor.

Elicopterul Suveranului Pontif a fost însoțit de alte trei aparate Mi-17, două elicoptere medii pregătite pentru evacuări medicale și un avion-ambulanță. Aceste măsuri suplimentare au fost luate atât din cauza altitudinii ridicate din Anzi, cât și ca precauție după o intervenție chirurgicală pulmonară suferită recent de Suveranul Pontif.