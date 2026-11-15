Selecţionata României, susţinută din tribune de echipa canină a MAI, îmbrăcată în tricoul naţionalei

Naţionalele României şi Poloniei au fost încurajate din tribune, la meciul disputat sâmbătă seară pe Arena Naţională, de 45.827 şi 4 câini poliţişti.

Reprezentanţii Ministerului de Interne au fost prezenţi la datorie cu câinii de serviciu ca să menţină ordinea publică.

Patru ciobăneşti germani s-au implicat activ în spectacolul fotbalistic care se derula pe gazonul Arenei Naţionale, alături de conductorii lor.

Exemplarele au atras atenţia tuturor, mai ales că erau îmbrăcate cu „tricouri” ale Naţionalei.

De la stanga la dreapta, în ordinea numerelor de pe tricou, MAI a prezentat din tribune selecţionata de patrulă canină formată din Dark cu poliţist Alexandra, Seth cu poliţist Luca, Piper cu poliţist Eugen şi Hanna cu poliţist Robert.

Înainte de meci, Jandarmeria Bucureşti a avut o acţiune de prevenire a violenţelor pe stadion cu caii de serviciu, în Centrul Vechi al capitalei.

Când nu sunt suporteri, câinii MAI menţin ordinea publică şi imobilizează agresorii

Activitatea echipelor canine (formate dintr-un conductor și un câine atestat) este reglementată prin Ordinul MAI nr. 172/2025, iar pregătirea lor se realizează în principal la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.

Câinii MAI asigură menținerea ordinii publice, imobilizarea persoanelor agresive și paza obiectivelor.

Ajută la identificarea traseelor infracționale, găsirea obiectelor abandonate și depistarea suspecților.

Sunt antrenați să descopere stupefiante, explozivi, tutun, telefoane mobile sau echipamente de stocare a datelor.

Intervin în mediul natural sau în zonele afectate de dezastre (dărâmături, avalanșe) pentru găsirea persoanelor dispărute ori blocate.

Sprijină trupele speciale în intervenții cu grad ridicat de risc sau în misiuni specifice de detectare biologică. [1]

Rasele principale. Cele mai folosite rase sunt Ciobănescul German și Ciobănescul Belgian Malinois, urmate de Labrador Retriever, Ciobănesc Olandez, Rottweiler sau Bloodhound.

Meciul s-a soldat cu 105 persoane conduse la secţiile de poliţie, români şi polonezi. Unii dintre aceştia au aruncat cu garduri în jandarmi sau i-au atacat cu un extinctor, după cum a transmis Jandarmeria Română.

MAI transmite că Poliţia Capitalei „a adus un plus de emoţie”

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, spune, pentru Gândul, „că spiritul de echipă și susținerea pentru tricolori se regăsesc și în rândul partenerilor noștri patrupezi!„.