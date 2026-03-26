Este vorba despre scheletul muschetarul d’Artagnan care și-a petrecut viața în slujba coroanei francize și a fost găsit într-o biserică olandeză. Ulterior, aventurile sale au apărut în cărți și filme.

Muncitorii care reparau o biserică din orașul olandez Maastricht au descoperit un schelet care ar putea aparține nobilului gascon din secolul al XVII-lea, Charles de Batz-Castelmore – mai cunoscut sub numele de d’Artagnan – ale cărui acțiuni l-au determinat pe Dumas să-l facă eroul celor Trei Muschetari, relatează The Guardian.

A fost descoperit scheletul unui celebru spadasin

Personajul real al lui d’Artagnan a fost spion și mușchetar al regelui Ludovic al XIV-lea, care a murit în timpul asediului de la Maastricht în 1673. Trei sute cincizeci și trei de ani mai târziu, misterul îndelungat al locului unde a fost înmormântat războinicul ar fi putut fi în sfârșit rezolvat, datorită unui set de oase găsite sub podeaua unei biserici prăbușite.

Wim Dijkman, un arheolog pensionar din Maastricht, care a petrecut 28 de ani căutând locul de veci al mușchetarului, a fost chemat la Biserica Sf. Petru și Pavel din cartierul Wolder al orașului, după ce diaconul i-a spus că a apărut un schelet.

Scheletul a fost scos din biserică și se află acum într-un institut arheologic din Deventer.

O probă de ADN prelevată de pe schelet pe 13 martie este analizată într-un laborator din München. Aceasta va fi apoi testată alături de probele de ADN furnizate de descendenții tatălui lui d’Artagnan pentru a determina dacă există o compatibilitate.

Cum a devenit spadasinul celebru

Soldatul a dobândit o faimă postumă imensă după ce Dumas a publicat Cei trei mușchetari în 1844. Dumas se inspirase dintr-o carte anterioară despre mușchetar, Mémoires de M. d’Artagnan , scrisă în 1700 de soldatul și scriitorul francez Gatien de Courtilz de Sandras.

