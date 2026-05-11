Shell, BP și TotalEnergies, cele mai mari companii petroliere din Europa, au câștigat miliarde din volatilitatea pieței

Cele mai mari companii petroliere din Europa au câștigat miliarde din volatilitatea pieței

Cele trei principale companii petroliere din Europa, Shell, BP și TotalEnergies, au obținut câștiguri suplimentare estimate la cel puțin 4,75 miliarde de dolari în primul trimestru, din cauza volatilității pieței energetice.

Potrivit sursei citate, fluctuațiile rapide de preț, cauzate de conflictul din Iran și de evenimentele din Venezuela, au generat oportunități avantajoase pentru diviziile de trading ale celor trei companii petroliere.

Analiștii estimează că veniturile suplimentare obținute de aceste divizii, comparativ cu trimestrul al patrulea al anului trecut, s-au situat între 3,3 și 4,75 miliarde de dolari. Astfel, activitatea de tranzacționare a contribuit cu între 48% și 69% la creșterea totală a profitului raportat de companii în primul trimestru.

Traderii au profitat de fluctuațiile pieței

Echipele de trading obțin cele mai bune rezultate în perioadele de volatilitate, atunci când pot exploata diferențele de preț dintre piețe și fluctuațiile rapide ale petrolului și ale produselor rafinate.

Tot mai mulți clienți caută să se protejeze împotriva fluctuațiilor de preț, iar acest lucru duce la o creștere a activității de tranzacționare.

Companiile europene, avantaj în fața rivalilor americani

Experții din industrie susțin că rezultatele demonstrează avantajul competitiv al marilor companii petroliere europene, care dispun de divizii comerciale puternice, spre deosebire de grupurile americane, ale căror profituri depind într-o măsură mai mare de producție.

Directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a comentat recent rezultatele financiare ale companiei și a afirmat că traderii grupului „sunt de obicei foarte fericiți când văd volatilitatea de piață”.

