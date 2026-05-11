„Execuție” publică în Parlament. Senatorul care a votat pro-Bolojan, exclus din partid

Senatorul Liviu Fodoca (PACE) a fost exclus din grupul său parlamentar, după ce a votat la moțiunea de cenzură în favoarea Guvernului Ilie Bolojan. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis, pe 5 mai, după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

Au fost 281 de voturi „pentru”, dar au existat și 4 voturi de încredere, iar unul dintre parlamentarii care au votat marțea trecută împotriva demiterii Guvernului a fost chiar Liviu Fodoca, senator PACE.

Fodoca a venit îmbrăcat festiv, „ca la nuntă”, în ziua votării moțiunii

Aflat la primul mandat, Fodoca a intrat în Parlament pe listele POT, în județul Sălaj, după care s-a alăturat noului grup PACE din Senat, înființat anul trecut.

La moțiunea de cenzură, Fodoca a semnat lista de susținere a demersului de debarcare a Guvernului, însă ulterior nu a mai susținut acțiunea colegilor săi din opoziție și chiar a votat împotriva demiterii Guvernului Bolojan.

La ședința de plen în care s-a votat moțiunea de cenzură, în mod ironic, Fodoca a venit îmbrăcat festiv, „ca la nuntă”, cu doi trandafiri în piept, unul galben și unul roșu, care simbolizează apropierea PSD-AUR. El a spus, tot ironic, că prin demiterea Guvernului, românii vor trăi mai bine.

„Nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD”, a spus el.

Astfel, gestul lui Fodoca a fost discutat în grupul PACE, care a decis – prin vot – să-l excludă pe acesta din grup, acolo unde activa ca vicelider.

În urmă cu două săptămâni, grupul PACE și-a schimbat și liderul de grup după ce acesta a refuzat să semneze pentru demiterea Guvernului, scrie stiripesurse.ro.

