Cal legat de mașină cu lanțul, pe centura Craiovei. Cum a fost pedepsit șoferul

Imagini șocante au fost filmate pe centura Craiovei, cu un cal care aleargă pe lângă o mașină de care este legat cu un lanț. Șoferul, un bărbat din comuna Ghercești, județul Dolj, a fost sancționat contravențional pentru încălcarea legislației privind protecția animalelor.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public în care un exemplar cabalin este legat de un autoturism aflat în mișcare, azi, 11 mai, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ-n.r.) Dolj s-au sesizat din oficiu și au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt. Astfel, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului, un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Ghercești. Acesta a fost sancționat contravențional, pentru încălcarea prevederilor privind protecția animalelor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

Autorul mai recomandă:

ACCIDENT grav pe Centura de Nord a Craiovei. Două TIR-uri și trei mașini implicate în coliziune. Totul a plecat de la un șofer bulgar neatent

Ferma de cai de la CIOLPANI a intrat “în adormire”. Cine este afaceristul Mohamed Jbara, gazda ÎNTÂLNIRII DE TAINĂ dintre Georgescu, Potra și Sechila

Câine lăsat la voia sorții! A fost legat de stâlp timp de trei zile și nu a fost hrănit. Reacția autorităților, de plâns: Nu putem interveni, nu avem competență – VIDEO