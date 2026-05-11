Prima pagină » Actualitate » Cal legat de mașină cu lanțul, pe centura Craiovei. Cum a fost pedepsit șoferul

Cal legat de mașină cu lanțul, pe centura Craiovei. Cum a fost pedepsit șoferul

Elena Ailuţoaei
FOTO - Captură video
Imagini șocante au fost filmate pe centura Craiovei, cu un cal care aleargă pe lângă o mașină de care este legat cu un lanț. Șoferul, un bărbat din comuna Ghercești, județul Dolj, a fost sancționat contravențional pentru încălcarea legislației privind protecția animalelor.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public în care un exemplar cabalin este legat de un autoturism aflat în mișcare, azi, 11 mai, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ-n.r.) Dolj s-au sesizat din oficiu și au efectuat verificări pentru stabilirea situației de fapt. Astfel, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului, un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Ghercești. Acesta a fost sancționat contravențional, pentru încălcarea prevederilor privind protecția animalelor, cu amendă în valoare de 3.000 de lei”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

