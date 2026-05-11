Părinții fetei de 18 ani ucise în Bihor susțin că nu avea o relație cu criminalul: „Alisia era virgină. S-a luptat până la ultima suflare”. Surse apropiate investigației susțineau că asasinul, îngrijitorul fermei, Jozsef Zsolt Bóné, ar fi avut o relație de aproape un an. Dar părinții Alisiei dezmint cu deznădejde afirmațiile răspândite în media.

Familia fetei de 18 ani ucise vineri într-un lan de rapiță din satul Parhida, comuna Tămășeu, susține că informațiile potrivit cărora adolescenta ar fi avut o relație cu bărbatul acuzat de crimă sunt false. Părinții cer oamenilor să înceteze să răspândească zvonuri. Renata și Zsolt Incze au postat mesaje pe Facebook. Ei fac publice concluzii ale expertizei medico-legale, arătând că Alisia era virgină. Fetița a luptat până la ultima suflare ca să scape de agresor. Ei cer internauților să distribuie mesajul „ca să afle toată țara adevărul”, publică Bihoreanul.

Zsolt: Suntem o familie distrusă! Ieri n-eam îngropat fata

Suntem o familie distrusă! Trebuie să adunăm puteri pentru fetița noastră cea mică, Loretta, de 7 ani. Cei care sunteți părinți în țara asta imaginați-vă în ce situație grea suntem. Nu dorim la nimeni asemenea sentimente și dureri”, a scris bărbatul.

Acesta susține că familia deține concluzii medico-legale care contrazic informațiile apărute în ultimele zile pe rețelele de socializare și în comunitate.

Renate: „Alisia era încă intactă”

Și mama fetei a publicat un mesaj asemănător, în limba maghiară, în care respinge categoric ideea unei relații între Alisia și presupusul criminal. Femeia afirmă că familia are inclusiv dovezi de la școală privind perioada în care adolescenta și-a desfășurat practica la ferma din Parhida, contestând astfel afirmațiile unor localnici potrivit cărora cei doi s-ar fi cunoscut de mai mult timp.

„Alisia era încă intactă”, a scris femeia, susținând că raportul medico-legal ar confirma acest lucru.

Sursele Bihoreanul confirmă că părinții au dreptate

Informația a fost confirmată Bihoreanul de surse din anchetă. Raportul medico-legal arată că tânăra era virgină. Pe lângă rănile din zona gâtului, adolescenta prezenta și o leziune în zona gurii, care ar fi putut fi provocată cu palma sau cu pumnul, precum și o tăietură superficială la nivelul abdomenului.

În plus, existau leziuni care atestă că criminalul ar fi încercat să o violeze pe tânără.

Recomandarea autorului: Crimă cumplită în Bihor. Adolescentă de 18 ani, găsită fără suflare pe un câmp din localitatea Parhida