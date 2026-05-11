Un băiat de șase ani a găsit o sabie vikingă în timpul unei excursii școlare. Descoperirea i-a șocat pe arheologi

În timpul unei excursii școlare în Norvegia, Henrik Refnes Mertvedt, un băiat de șase ani, a observat o bucată de metal ruginit care ieșea din pământ. În timp ce se juca pe un câmp proaspăt arat, a observat un obiect metalic ruginit care ieșea din pământ. Crezând inițial că este doar o bucată de fier vechi, l-a ridicat și a realizat că seamănă cu mânerul unei săbii.

Henrik Refnes Mertvedt, în vârstă de șase ani, este elev în clasa întâi la școala Fredheim din Brandbu, la 80 km la nord de Oslo. În timpul unei plimbări pe câmp în timpul unei excursii, acesta a observat ceva ciudat care ieșea din pământ. Ceea ce elevul a scos la suprafață în următoarea clipă i-a încântat pe arheologi. Obiectul ușor îndoit s-a dovedit a fi o sabie din epoca timpurie a vikingilor, cu o lungime de aproximativ 1,30 metri.

Într-un interviu acordat pentru un ziar local, Henrik a spus: „Chestia aia ieșea afară! Era plină de rugină și pământ. Așa că m-am gândit să o ridic și să văd ce este.” „Credem că sabia are o vechime de aproximativ 1300 de ani, adică datează din epoca merovingiană sau începutul erei vikingilor”, au explicat arheologii.

Experții trebuie să continue să urmărească cu atenție această regiune deoarece, recent, căutătorii de comori amatori cu detectoare de metale au găsit în Norvegia cea mai mare comoară de monede din epoca vikingilor, compusă din trei mii de monede de argint din jurul anului 1000 d.Hr. Acestea erau îngropate într-un câmp la aproximativ 170 km de sabia descoperită de Henrik.

