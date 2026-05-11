OnlyFans a vândut 16% din acțiuni către un fond de investiții american. Ce planuri are compania cu suma uriașă de bani

Compania-mamă, OnlyFans, Fenix Internaional Ltd, a confirmat recent vânzarea unei participații de 16% din portofoliul său către fondul american de investiții Architect Capital din San Francisco, într-o tranzacție vare evaluează afacerea la 3,15 miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal.

Potrivit termenilor acordului anunțat, Architect Capital va cumpăra o participație de 16% din compania cu sediul în Marea Britanie pentru 535 de milioane de dolari. Această tranzacție pune capăt lunilor de discuții despre o potențială investiție și are loc la mai puțin de două luni după ce proprietarul OnlyFans, Leo Radvinsky, a murit din cauza cancerului.

OnlyFans anunță că banii obținuți din vânzarea de active vor fi folosiți pentru a îmbunătății serviciile pe care le oferă creatorilor și pentru a-și eficientiza procesele financiare, în vederea extinderii platformei.

OnlyFans are în prezent peste patru milioane de creatori înregistrați care folosesc platforma pentru a vinde conținut celor peste 377 de milioane de abonați. Mulți dintre utilizatorii platformei creează conținut pentru adulți, deși compania susține că nu este un site web cu pornografie.

