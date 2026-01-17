Prima pagină » Actualitate » Oamenii de știință ar fi putut recupera urme ale ADN-ului lui Leonardo da Vinci dintr-unul dintre desenele sale

Oamenii de știință ar fi putut recupera urme ale ADN-ului lui Leonardo da Vinci dintr-unul dintre desenele sale

17 ian. 2026, 14:11, Actualitate
Oamenii de știință ar fi putut recupera urme ale ADN-ului lui Leonardo da Vinci dintr-unul dintre desenele sale

Oamenii de știință ar fi putut recupera ADN-ul aparținând lui Leonardo da Vinci dintr-un desen și alte obiecte pe care le-a atins în viață. Dacă au dreptate, această descoperire reprezintă o piatră de hotar semnificativă într-o căutare de un deceniu de profilare a genomului celebrului artist.

Obiectele de patrimoniu cultural, cum ar fi desenele, manuscrisele sau documentele de arhivă, nu sunt doar surse de informații istorice; ele pot adăposti și date biologice.

De exemplu, se știe că Leonardo da Vinci , legendarul renascentist, obișnuia să picteze atât cu degetele, cât și cu pensula. În timpul acestui proces, o parte din ADN- ul său ar fi putut fi transferat pe pânză și s-ar putea să rămână până în zilele noastre. Dacă acest ADN ar putea fi recuperat, oamenii de știință l-ar putea investiga pentru a obține noi informații despre viața maestrului artist.

Cercetătorii cred, de asemenea, că astfel de date ar putea avea implicații mai ample pentru „arteomică”, un domeniu emergent care  completează analiza tradițională a artei prin metode științifice pentru a afla mai multe despre creatorul unui obiect, mediul său și istoria obiectului în sine.

De asemenea, pot fi folosite pentru a ajuta la autentificarea anumitor piese sau la identificarea artiștilor din spatele operelor nesemnate. Însă, deși acest lucru poate părea bine pe hârtie, există probleme.

Obiectele culturale sunt de obicei artefacte unice și extrem de fragile. Aceasta înseamnă că sunt dificil de examinat fără a se baza pe tehnici analitice mai invazive care le-ar putea deteriora. În același timp, urmele de ADN de pe orice obiect dat se pot contamina prin contactul cu alte persoane de-a lungul secolelor, fie în timp ce obiectul este depozitat, fie atunci când este manipulat de proprietarii ulteriori sau chiar în timp ce este pregătit pentru analiză în laborator. Acest lucru face dificilă separarea unui semnal biologic de zgomotul biologic.

Totuși, membrii Proiectului ADN Leonardo da Vinci ar fi putut găsi o modalitate de a depăși aceste obstacole prin dezvoltarea unei noi tehnici de eșantionare minim invazive pentru recuperarea ADN-ului din obiecte de patrimoniu cultural. Într-un nou articol preprint, aceștia susțin că ar fi putut recupera mostre de ADN ale lui da Vinci dintr-un desen cu cretă cunoscut sub numele de „Pruncul Sfânt”.

Desenul a fost probabil creat cândva între 1472 și 1476 și înfățișează capul unui băiat ușor înclinat într-o parte. A fost achiziționat de regretatul comerciant de artă Fred Klein în anii 2000 și a fost atribuit maestrului artist datorită unor hașuri caracteristice stângaci, deși acest lucru rămâne în discuție deoarece este posibil ca desenul să fi fost realizat de unul dintre studenții lui da Vinci.

Folosind tampoane similare cu cele folosite pentru testarea COVID-19 , cercetătorii au reușit să colecteze probe de ADN din desen. Echipa a colectat, de asemenea, ADN dintr-o scrisoare despre care se presupune că ar fi fost scrisă de vărul lui da Vinci, Frosino di ser Giovanni da Vinci.

Prin secvențierea cromozomilor Y din ADN-ul colectat din desen și din scrisoare, s-a descoperit că probele au un strămoș comun în Toscana, regiunea din Italia unde s-a născut da Vinci. Acest lucru sugerează că ADN-ul din desen a aparținut într-adevăr artistului, dar nu este concludent.

În prezent, nu există nicio modalitate de a confirma că ADN-ul i-a aparținut lui da Vinci; acest lucru se datorează faptului că artistul nu are descendenți cunoscuți, iar rămășițele sale au fost deranjate la locul lor de înmormântare în timpul Revoluției Franceze.

Pe lângă ADN-ul uman, echipa a recuperat și ADN aparținând unui amestec de ciuperci, bacterii, plante și virusuri care s-au acumulat pe desen de-a lungul secolelor. Datele provenite de la aceste organisme au propriile lor utilizări. Ele pot ajuta la evidențierea naturii materialelor folosite de artist pentru a-și crea opera, precum și la oferirea de informații despre modul în care lucrarea a fost depozitată, conservată și manipulată de către alții.

Așadar, deși acest studiu s-ar putea să nu facă o legătură concludentă între Pruncul Sfânt și da Vinci, rezultatele reprezintă un pas important către acest obiectiv.

„În concluzie, eșantionarea minim invazivă bazată pe tampon, împreună cu secvențierea ADN-ului de generație următoare cu input redus, poate recupera material biologic detectabil, multi-domeniu, din obiecte de patrimoniu cultural și poate susține profilarea comparativă între artefacte și controale”, scrie echipa în lucrarea lor preprint.

„Setul de date actual oferă o bază practică pentru fezabilitate și ipoteze de monitorizare orientate spre conservare.” Preprint-ul, care este o versiune preliminară a unei lucrări științifice care așteaptă evaluarea inter pares, a fost publicat pe bioRxiv .

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Un tablou de Perugino, care a stat ani de zile prăfuit într-un garaj, vândut la licitație pentru 897.000 de dolari

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
16:20
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
FLASH NEWS Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
16:02
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
UTILE Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
15:49
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
VIDEO Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
15:21
Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
INEDIT Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud
15:04
Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum au transportat oamenii porcii peste Pacific?
FLASH NEWS Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
16:21
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
EXTERNE Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
16:08
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
RĂZBOI Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
16:07
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
EXTERNE Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
16:04
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
16:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
EXTERNE Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
15:50
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 

Cele mai noi

Trimite acest link pe