Un tablou de Perugino, care a stat ani de zile prăfuit într-un garaj, vândut la licitație pentru 897.000 de dolari

Un tablou din perioada Renașterii, care a stat mult timp într-un garaj, a fost vândut la licitație pentru o sumă uriașă. Lucrarea, atribuită lui Pietro Vannucci, a fost vândută cu 685.000 de lire sterline (897.000 de dolari), potrivit casei de licitații JS Fine Arts.

Licitația pentru tabloul „Madona cu Pruncul”a avut loc online și a stârnit un interes uriaș în rândul colecționarilor. Licitatorul Joe Smith a precizat că acest rezultat a fost unul dintre punctele culminante ale carierei sale și a depășit semnificativ toate așteptările experților.

Finalul licitației a durat cincisprezece minute, timp în care ofertele au continuat să crească. În cele din urmă, tablou a fost vândut unui cumpărător privat, stabilind un nou record pentru JS Fine Arts. Suma tranzacției a fost de aproape două ori și jumătate mai mare decât precedentul record al casei de licitații.

Vânzătorul era un localnic din Oxfordshire, care achiziționase tabloul cu mulți ani în urmă. Bărbatul nu știa nici cine este autorul real al operei, nici valoarea ei colosală de piață.

Autorul tabloului, Pietro Vannucci, cunoscut sub numele de Perugino, a fost un maestru renascentist remarcabil. Opera sa era considerată la același nivel cu cea a lui Leonardo da Vinci.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație

O pânză complet albastră a fost vândută la licitație pentru o sumă RECORD. Care este secretul tabloului?