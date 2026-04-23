Oamenii de știință tocmai au descoperit o pădure preistorică, îngropată sub Marea Nordului. Se presupune că a dispărut sub ape acum 400.000 de ani.

Sub Marea Nordului, urmele unei păduri uitate încep să iasă la suprafață. Oamenii de știință nu se așteptau să găsească așa ceva într-un astfel de loc, publică Daily Galaxy.

O pădure preistorică, acum îngropată sub Marea Nordului, schimbă ceea ce oamenii de știință credeau că știu. Pădurile creșteau deja în Doggerland acum mai bine de 16.000 de ani, mult mai devreme decât se aștepta.

Doggerland, tărâmul dispărut

Descoperirea provine din ADN-ul antic și indică un mediu surprinzător de bogat. Unele specii au supraviețuit acolo mult timp după ce au dispărut în alte părți. Doggerland a legat cândva Marea Britanie de Europa continentală, formând o întindere vastă de uscat înainte ca nivelul mărilor să fie acoperit de creșterea nivelului. Multă vreme, a fost văzut mai ales ca un pasaj pentru primii oameni care se deplasau prin regiune.

Noul studiu, condus de Universitatea din Warwick și publicat în PNAS, folosește ADN sedimentar antic pentru a urmări modul în care mediul a evoluat de-a lungul a mii de ani. Spre deosebire de analiza tradițională a polenului, această nouă metodă dezvăluie o imagine mai detaliată.

Cronologia pădurilor – Modificări ale ADN-ului antic

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Warwick, urme de stejar, ulm și alun apar în sedimente care datează de peste 16.000 de ani. Aceasta este cu câteva mii de ani mai devreme decât estimările anterioare pentru nordul Europei.

Echipa a lucrat cu 252 de probe prelevate din 41 de nuclee de sedimente marine. Acest lucru i-a ajutat să urmărească modul în care pădurea s-a schimbat în timp, de la sfârșitul ultimei ere glaciare. A trecut prin schimbări treptate ale mediului, până când Doggerland a dispărut în cele din urmă sub apă.

„Analizând sedaDNA din sudul Doggerlandului, am reconstituit mediul acestui ținut pierdut de la sfârșitul ultimei ere glaciare până la sosirea Mării Nordului. Am găsit în mod neașteptat copaci cu mii de ani mai devreme decât se aștepta cineva. Sunt și dovezi că Marea Nordului s-a format complet mai târziu decât se credea anterior”, a declarat autorul principal al studiului, profesorul Robin Allaby de la Universitatea din Warwick.

Speciile de copaci despre care se credea că au dispărut apar din nou

Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri o implică pe Pterocarya. Este un gen de copaci forestieri despre care se crede că a dispărut din regiune acum aproximativ 400.000 de ani. ADN-ul său apare încă în probe. Aceasta sugerează că a supraviețuit mult mai mult timp în anumite zone izolate decât se presupunea anterior.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că Tilia, sau teii, au apărut cu aproximativ 2.000 de ani mai devreme decât se aștepta în Marea Britanie. Acest detaliu sugerează că unele părți ale regiunii au experimentat condiții locale mai blânde și mai favorabile, chiar și în perioadele considerate în general dure.

Aceste zone, adesea numite microrefugii, ar putea ajuta la explicarea modului în care pădurile s-au răspândit rapid după epoca glaciară. Este un fenomen îndelung dezbătut, cunoscut sub numele de Paradoxul lui Reid.

O pădure potrivită pentru oamenii timpurii

După cum a explicat profesorul Allaby, mediul din Doggerland ar fi putut fi potrivit pentru comunitățile mezolitice timpurii, pădurile susținând animale precum mistrețul.

Studiul sugerează, de asemenea, că părți din Doggerland au rămas deasupra apei mai mult decât se credea. Unele zone ar fi putut supraviețui evenimentelor precum tsunami-ul Storegga de acum aproximativ 8.150 de ani și au rămas acolo până acum aproximativ 7.000 de ani. După cum a explicat profesorul Vincent Gaffney de la Universitatea din Bradford:

„Dintr-o perspectivă umană, aceasta este cea mai bună dovadă că mediul împădurit al Doggerlandului ar fi putut susține comunități mezolitice timpurii înainte de inundații și ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care relativ puține dovezi mezolitice timpurii au supraviețuit astăzi pe continentul britanic.”

