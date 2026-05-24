Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes: „Care sunt măsurile concrete prin care sprijină Cultura din România?”

Oana Pellea îl somează pe Nicușor Dan după succesul lui Cristian Mungiu la Cannes. Regizorul român a câștigat al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul „Fjord”.

Oana Pellea îl felicită pe regizorul Cristian Mungiu pentru cel de-al doilea premiu Palme d’Or pe care l-a obținut. În continuare, Oana Pellea susține că cinematografia românească „trebuie să fie finanțată de stat”, într-o mai mare măsură. Apoi, s-a adresat colegilor de breaslă, întrebându-i dacă ar fi momentul să fie conepută o „scrisoare oficială adresată autorităților pentru susținerea financiară a campaniei pentru Premiile Oscar a filmului Fjord”.

Mesajul Oanei Pellea

„O smerită inițiativă..

Felicitări, Cristian Mungiu pentru cel de al doilea premiu Palme d’Or! Felicitările sunt minunate, aplauzele la fel, laudele meritate …dar nu ajung! Cinematografia este și o industrie, nu numai artă. Această industrie trebuie apreciată și sprijinită! Cinematografia românească trebuie sa fie finanțată de către stat, într-o mai mare măsură, decât o face acum. Dar revenind la filmul lui Cristian Mungiu.

Nu credeți, dragi colegi, că ar trebui să concepem o scrisoare oficială adresată autorităților, pentru susținerea financiară a campaniei pentru Premiile Oscar a filmului ”Fjord”, premiat aseară cu Palme d’Or, în regia lui Cristian Mungiu? Cu ce va contribui Ministerul Culturii la promovarea și la campania de publicitate pentru Oscar? Cum se va implica Guvernul României? Care sunt măsurile concrete prin care Președintele Nicușor Dan sprijină Cultura din România?

Propun să fie concepută o astfel de scrisoare! Eu sunt prima care o voi semna! Ce ziceți, dragi colegi? Putem oare fi solidari în susținerea unui astfel de demers! Ar fi o premieră. Nu este vorba de a-l susține pe Cristian Mungiu, ci este vorba de fi solidari în a cere sprijinul autorităților pentru propagarea valorilor românești în lume! Este vorba despre imaginea României, în domeniul artei, la nivel de excelență, prin Cristian Mungiu, în lume! Deci: Haideți să facem un apel oficial autorităților! Haideți să demonstrăm că putem să fim solidari în susținerea valorilor REALE ale României.

Cine concepe scrisoarea?

M-aș încumeta… dar nu mă pricep…”, a notat Oana Pellea pe Facebook.

