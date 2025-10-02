Ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR) a fugit din fața ziariștilor, la conferința de joi de după ședința de Guvern, pentru că n-a putut sau n-a avut ce să răspundă la întrebarea unui ziarist.

Când este întrebată de mercenarul Horațiu Potra, arestat în dosarul fostului prezidențiabil Călin Georgescu, pentru răsturnare de putere legitimă în România, prin forță, ministrul de Externe o ia la fugă.

Joi, Oana Țoiu a fost întrebată de ziarista Alina Manolache de la TVR de implicarea sa în extrădarea mercenarului, prins de autoritățile române în Dubai, împreună cu fiul acestuia.

Deși mai erau încă patru ziariști care așteptau să-i adreseze întrebări, Oana Țoiu s-a făcut nevăzută, lăsându-i pe toți fără replică. Colegul său, ministrul Apărării- Ionuț Moșteanu, s-a grăbit să scurteze momentul stânjenitor și-a început imediat să răspundă la întrebările presei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adrian Năstase o desființează pe Oana Țoiu ca ministru de Externe: „Nu știu de ce a fost numită / Mi se pare o greșeală”

Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”