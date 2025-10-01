Oana Țoiu anunță că România va produce drone împreună cu Ucraina: „Flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană”

România va produce drone de apărare împreună cu Ucraina. Proiectul a început înainte de incursiunile rușilor pe teritoriul românesc, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu(USR).

Oana Țoiu a mai spus că aparatele de zbor sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul Tratatului, într-un interviu pentru Reuters.

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a detaliat Țoiu.

Declaraţiile acesteia succed decizia Ucrainei care vrea relaxarea restricţiilor asupra exportului armelor sale, pe care le-a folosit și le-a perfecţionat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

La rândul său, liderul de la Kiev- Volodimir Zelenski a lăudat aceste arme în discursul său din faţa Adunării Generale a ONU.

De asemenea, Uniunea Europeană a susţinut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a declarat Oana Țoiu la reuniunea anuală a liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU, care s-a încheiat luni.

România va dispune de 16,6 miliarde de euro, prin SAFE, pentru achiziționarea de echipament militar, cu 1% din PIB, pe o perioadă de cinci ani.

