Toamna austerității aduce și rate mai mari la creditele românilor. Indicele IRCC a crescut de la 5,55% la 6.06% – maxim istoric. Doi specialiști în domeniu bancar au explicat, pentru GÂNDUL, ce înseamnă creșterea IRCC și cum se calculează noile rate la credite în funcție de acest indice.

Ce înseamnă creșterea dobânzilor pentru o rată de 2.000 de lei

În România sunt 400.000 de cetățeni cu credite care depind de de noul indice de referinţă IRCC. 300.000 au credite ipotecare şi peste 100.000 au credite de consum. Toți se vor confrunta cu creşterea ratelor de la 1 octombrie, în contextul în care IRCC urcă la un maxim istoric de 6,06%.

„Ratele persoanelor care au credite legate de indicele IRCC vor crește de la 1 octombrie cu aproximativ 4,7% în termeni reali, din cauza majorării IRCC la 6,06%. Vor scădea iarăși de la 1 ianuarie 2026, moment din care IRCC va scădea la aproximativ 5,67% potrivit calculelor pe baza datelor publicate de BNR în acest moment.

Pentru o persoană care are o rată lunară legată de IRCC (5.5% + 3% marjă fixă) în valoare de aproximativ 2000 de lei, creșterea IRCC de la 1 octombrie (6.06% + 3% marjă fixă) se va traduce printr-o nouă rată cu o valoare de 2.093 de lei, diferența lunară fiind deci de aproximativ 4,7%. Această rată este valabilă pentru un credit ipotecar de aproximativ 57.500 de euro, contractat pe o perioadă de 25 de ani și cu un avans de 15%.

Pentru cei care au în plată un credit ipotecar cu o valoare de 100.000 de euro și cu aceleași condiții, rata lunară de până la 1 octombrie era de 3.476 de lei, urmând ca aceasta să crească la 3.661 de lei după creșterea IRCC la 6,06%, deci o creștere lunară de 165 de lei sau 4,7%. De la 1 ianuarie, când IRCC va scădea la 5,6%, ambele rate vor veni aproape la nivelul inițial”, a precizat Alexandru Apostol, managing partner în cadrul SVN Credit Romania.

„Fiecare persoană trebuie să ia în calcul refinanțarea”

Varianta propusă de specialiștii bancari consultați de Gândul – pentru toți cei care au credite legate de IRCC sau cu dobândă variabilă – este refinanțarea printr-un credit cu dobândă fixă, unde dobânzile sunt mult mai mici.

„Aproape toate creditele ipotecare noi acordate în acest moment în piață sunt cu dobândă fixă. Iar după expirarea perioadei de dobândă fixă, care de regulă este de trei sau cinci ani, fiecare persoană trebuie să ia în calcul cele mai bune oferte existente în piață, inclusiv refinanțarea printr-un nou credit cu dobândă fixă, serviciile unui broker de credit, care nu ia niciodată comision de la persoana creditată, putând să fie de ajutor în identificarea celei mai bune soluții”, a adăugat Alexandru Apostol.

Românii care au accesat „Prima Casă”, cei mai afectați

Și Aurelia Tritade, cu 15 ani de experință în creditare, susține că impactul IRCC-ului crescut îi lovește cel mai mult pe cei care au luat credite prin programul „Prima casă.”

„Din 2023 până acum, am încercat să le recomandăm cât mai multor clienți să se mute pe dodândă fixă. În acest moment, sunt foarte puțini clienți care au mai rămas pe dobândă variabilă. Sau sunt clienți cărora le-a expirat dobânda fixă și încă nu s-au mutat pe dobânda variabilă.

Dar clienții pe care noi îi avem în portofoliu sunt educați să ceară ofertă la banca la care sunt și să ceară retenție în acest sens și să se mute în continuare pe dobândă fixă. Excepție fac clienții care sunt pe Prima Casă, care cel mai probabil au credite cu valori mici și care nu au apelat la ipotecar”, a precizat pentru Gândul Aurelia Tritade.

