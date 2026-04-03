Opinia stewardeselor. Cel mai murdar loc din avion. Paradisul bacteriilor nu este capacul de WC

Rene Pârșan
Însoțitoarele de bord recomandă să nu atingem fără protecție sau curățare prealabilă masa tavă din avion, este locul cel mai mizerabil. Cercetătorii au demonstrat că pe aceasta își fac veacul 2.155 de unități formatoare de colonii de bacterii pe inch pătrat, față de 127 oploșite de obicei într-un capac de toaletă obișnuit, potrivit Fundației Naționale pentru Știință din SUA.

Însoțitorii de bord sunt unanimi. Ei au împărtășit povești de groază care vă vor face să vă reconsiderați cum vă veți bucura de următorul zbor, sau cel puțin să vă facă să doriți să luați cu voi șervețele umede sau dezinfectant, preia Express.

Experiențe la locul de muncă

Revista Travel + Leisure a publicat un videoclip în care mai mulți membri ai echipajului de cabină vorbesc despre experiențele lor la bord – atât bune, cât și rele. Și mulți dintre ei aveau un avertisment în comun.

Joy, o însoțitoare de bord cu șase ani de experiență, nu a ezitat când a fost întrebată care a fost cel mai rău lucru pe care l-a văzut vreodată în timpul zborului. Ea a spus:

„Cel mai scârbos lucru pe care l-am văzut este cineva care își pune picioarele pe o măsuță tip tavă. Acesta este un alt motiv pentru care nu voi folosi niciodată o măsuță tip tavă.”

Alți profesioniști i-au împărtășit îngrijorările. Amara, care lucrează în industrie de trei ani, spune că este ceva de care pasagerii ar trebui să fie mai îngrijorați, din experiența ei. Ea a sfătuit să luați șervețele umede cu dumneavoastră atunci când călătoriți, adăugând:

„Ștergeți acele măsuțe tip tavă. Aveți încredere în mine.”

Un al treilea, Luke, merge mai departe. După ce a zburat timp de patru ani, și-a dezvoltat o rutină:

„Mă duc la locul meu cu aceste șervețele Clorox și mă asigur că șterg scaunul de sus până jos și de pe măsuța de pe tavă, pentru că, sincer, nu știi niciodată cine a stat acolo înainte.”

sursa foto: Envato

Paradisul bacteriilor

Un articol din 2023 publicat în Journal of Nursing a evidențiat faptul că mesele tip tavă se numără printre cele mai murdare suprafețe dintr-un avion. Testele au dezvălui că acestea aveau de peste opt ori mai multe bacterii pe inch pătrat decât chiar și butoanele de tragere a apei de la toaletă.

Constatările au arătat că mesele tip tăvi conțineau aproximativ 2.155 de unități formatoare de colonii de bacterii pe inch pătrat – față de 127 găsite de obicei într-un capac de toaletă obișnuit, potrivit Fundației Naționale pentru Știință din SUA.

În plus, un studiu realizat de Departamentul de Științe ale Mediului de la Universitatea din Arizona a constatat că zăvoarele ușilor de la toaletă și mânerele compartimentelor de bagaje de mână pot adăposti bacterii semnificative, unele teste detectând chiar urme de materii fecale – însă măsuțele de tăvi se clasează totuși mai sus pe lista suprafețelor cu cele mai multe germeni.

Deși avioanele sunt, de fapt, curățate între zboruri – așa cum au confirmat chiar însoțitoarele de zbor – ar putea fi totuși o idee bună să economisiți spațiu pentru șervețele umede pe bagajele de mână data viitoare.

