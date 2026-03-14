Sfaturi de la un pilot. De ce îi îndeamnă pe pasageri să nu folosească niciodată buzunarul din spate al scaunului din avion

14 mart. 2026, 17:06, Social
Un pilot de linie a împărtășit sfaturi importante de călătorie pentru pasagerii din avion. El i-a avertizat să evite utilizarea buzunarului din spate al scaunului de avion, ba chiar l-a numit „gaura neagra a disperării”.

Un pilot i-a avertizat pe călători să nu își pună bagajele personale în buzunarul din spate al scaunelor din avion, dintr-un simplu motiv. Căpitanul Steve Scheibner este un pilot American Airlines, recunoscut pe scară largă datorită numărului mare de urmăritori de pe YouTube sub numele de Căpitanul Steeeve . El a dezvăluit acest sfat într-un videoclip recent, în care a prezentat numeroase recomandări de călătorie pentru călătorii aerieni, relatează Express.

De ce nu este bine să folosești buzunarul din spate al scaunului de avion

Căpitanul Steve a numit buzunarul „gaura neagră a disperării” și i-a avertizat pe oameni să nu pună nimic de valoare în el în timpul călătoriei, cu excepția cazului în care „nu vor să-l mai vadă niciodată”.

El a spus: „Nu mai pune obiecte personale în buzunarul din spate al scaunului din fața ta. Dacă vrei să le pierzi și să nu le mai vezi niciodată, pune-le în gaura aceea întunecată care este buzunarul din spate al scaunului din fața ta.”

Căpitanul Steve a spus că a vorbit cu multe persoane care au coborât din avion, dar au uitat obiecte personale în buzunarul scaunului și apoi nu s-au putut întoarce la bord pentru a le ridica.

