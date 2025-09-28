Ora de iarnă 2025 | Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei. Ce se întâmplă în România.

Ora de iarnă 2025

Până în prima parte a anului 2017, scrie uzpr.ro, din cele 192 de state ale lumii, peste 100 au refuzat să schimbe ora.

Motivele sunt diferite, de la cele religioase, până la refuzuri fără o explicație. Țările care au ales să rămână „fidele” fusului orar, fără a trece de la ora de iarnă la ora de vară și invers, sunt distribuite pe toate continentele, de la Africa la Europa.

În Africa, din cele 54 de state, doar 3 au ales să treacă la schimbarea orei: Namibia, Tunisia, Egipt.

Celelalte 51 de țări printre care se numără Somalia, Kenya, Congo, Gabon, Tanzania și Guineea Ecuatorială, nu modifică niciodată ora.

În America de Nord și de Sud, Venezuela, Ecuador, Panama, Guatemala, Nicaragua, Columbia și alte țări au renunțat la schimbarea orei. În Statele Unite, Arizona și Insulele Hawaii nu aplică trecerea la ora de vară și ora de iarnă.

Totodată, în orașul canadian Ontario, ora rămâne constantă.

În Asia, țări precum Japonia, Vietnam, Afganistan, India, Singapore, Filipine, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Irak nu modifică ora. Lista include și fostele republici sovietice din Asia Centrală.

În Europa, Turcia, Belarus, Rusia și Islanda sunt printre țările care nu schimbă niciodată ora.

În Australia, schimbarea orei este parțială.

Mai mult, Queensland și Australia de Vest folosesc același fus orar atât iarna, cât și vara.

Drept urmare, trecerea la ora de vară în 2024 se va face în ultimul weekend din luna martie, iar trecerea la ora de iarnă în același an va avea loc în ultimul sfârșit de săptămână din luna octombrie, respectiv pe 27 octombrie 2024.

Ce se întâmplă în România

Ora de iarnă 2025 se schimbă mai devreme decât în ultimii ani în România. Schimbarea se va produce în noaptea de 25-26 octombrie, cu 5 zile înainte de data cu care ne-am obișnuit, scrie libertatea.ro.

Ora de iarnă poate provoca oboseală, chiar dacă oferă o oră în plus de odihnă.

În 2025, ultima duminică din octombrie „cade” pe 26, ceea ce determină schimbarea orei cu o zi mai devreme. Această situație s-a mai întâmplat în 2008 și 2014.

Autorul recomandă: