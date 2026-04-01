Orașul care cumpără locuințe sociale de pe piața liberă cu fonduri europene

„Municipiul Zalău a elaborat o cerere de finanţare pe care intenţionează să o depună în vederea achiziţionării a 9 apartamente de pe piaţa liberă: 6 apartamente cu 2 camere, 2 apartamente cu 1 cameră şi 1 apartament cu 3 camere. Achiziţia se va realiza pe baza unei proceduri proprii a UAT Zalău, acest tip de achiziţie fiind scutită de la aplicarea prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 3.554.832 lei (aproximativ 714.000 euro). Din această sumă, valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.925.770 lei (588.000 euro), restul reprezentând contribuţia proprie a municipiului (care include TVA aferent achiziţiei şi o cofinanţare de 2% din cheltuielile eligibile).

În prezent, fondul de locuinţe sociale al municipiului Zalău cuprinde 104 locuinţe, dintre care 103 sunt ocupate de 361 de persoane. Autorităţile locale subliniază că rata de dezocupare este mică, iar numărul solicitărilor aprobate pentru care nu s-au putut aloca unităţi locative indică o nevoie reală de suplimentare a acestui fond.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni, iar procedura de achiziţie propriu-zisă a apartamentelor va fi demarată după semnarea contractului de finanţare.

Termenul limită pentru depunerea cererii de finanţare în cadrul apelului lansat de GAL „Zalău pentru toţi” este 2 aprilie 2026.

