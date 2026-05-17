Maia Sandu și Zelenski au criticat planul lui Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse în Transnistria: „Vrea să-i trimită la război”

Președinta Republicii Moldova a criticat dur decizia lui Vladimir Putin de a acorda mai ușor cetățenie rusă locuitorilor din Transnistria, acuzând Kremlinul că încearcă să recruteze oameni pentru războiul din Ucraina.

Maia Sandu a reacționat ferm după ce Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria.

Lidera de la Chișinău a declarat că măsura este un nou instrument de presiune folosit de Moscova și a sugerat că Rusia încearcă să atragă mai mulți oameni pentru războiul declanșat împotriva Ucrainei, scrie Politico.eu.

„Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la războiul din Ucraina”, a declarat Maia Sandu în timpul unei conferințe dedicate securității organizate la Tallinn.

Zelenski: „Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei”

Același lucru l-a susținut și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că decizia Moscovei de a facilita obţinerea cetăţeniei ruse pentru cetăţenii din Transnistria înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldaţi în acest mod, deoarece cetăţenia implică şi obligaţii militare, ci şi că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei.

„Astăzi am vorbit cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre situaţia legată de Transnistria. Chiar recent, Rusia a făcut un nou pas în privinţa Transnistriei – ruşii au simplificat accesul la cetăţenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei. Este o mişcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldaţi în acest mod – deoarece cetăţenia implică şi obligaţii militare – ci şi că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova spun adesea diverşilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev consideră că Ucraina trebuie să reacţioneze la această măsură.

„Cu atât mai mult cu cât prezenţa contingentului militar rus şi a serviciilor speciale în Transnistria reprezintă şi pentru noi o provocare. Suntem interesaţi ca Moldova să fie stabilă şi puternică”, a argumentat preşedintele ucrainean.

Putin simplifică „total” acordarea cetățeniei ruse în Transnistria

Noul decret semnat de liderul de la Kremlin permite locuitorilor regiunii separatiste să obțină pașaport rusesc fără obligația de a locui în Rusia sau de a cunoaște limba rusă.

Transnistria, regiune controlată de separatiști pro-ruși încă din anii ’90, găzduiește în continuare trupe rusești staționate după destrămarea Uniunii Sovietice.

Chișinăul consideră măsura drept o nouă încercare a Moscovei de a destabiliza Republica Moldova, în contextul în care țara își accelerează apropierea de Uniunea Europeană. Maia Sandu a precizt că, după începutul invaziei ruse din Ucraina, mulți locuitori din Transnistria au preferat să obțină cetățenia moldovenească.

„De când a început războiul din Ucraina, majoritatea oamenilor din regiune și-au luat cetățenia moldovenească pentru că s-au simțit mai în siguranță având cetățenia Republicii Moldova și nu pe cea a Rusiei”, a declarat Maia Sandu.

Moldova continuă drumul spre Uniunea Europeană

Republica Moldova a primit statutul oficial de țară candidată la aderarea la UE în 2022, iar negocierile de aderare au început în 2024.

Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, și-a consolidat majoritatea parlamentară după alegerile legislative din 2025, desfășurate pe fondul unor acuzații de interferență și campanii hibride atribuite Rusiei.

Întrebată dacă Vladimir Putin ar putea bloca aderarea Moldovei la Uniunea Europeană folosind problema Transnistriei, Maia Sandu a transmis un mesaj direct către Kremlin.

„Numai UE poate decide dacă Moldova poate deveni parte a UE sau nu. Rusia nu are nimic de-a face cu asta”, a afirmat lidera de la Chișinău.

