Atac sângeros în Columbia. Doi colaboratori ai candidatului de dreapta, executați în stil mafiot înaintea alegerilor prezidențiale

Doi colaboratori ai candidatului prezidențial de dreapta Abelardo De La Espriella au fost împușcați mortal în Columbia, într-un atac armat produs cu doar două săptămâni înaintea alegerilor prezidențiale.

Columbia este zguduită de un nou episod de violență politică după asasinarea a doi membri ai echipei de campanie a candidatului prezidențial Abelardo De La Espriella.

Potrivit partidului său, Apărătorii Patriei, Rogers Mauricio Devia și Fabian Cardona au fost împușcați mortal vineri seara în localitatea Cubarral, din provincia Meta, în sud-estul țării. Cei doi se întorceau din Villavicencio și transportau materiale electorale pentru campanie în momentul atacului, potrivit Reuters.

Potrivit informațiilor furnizate de formațiunea politică, patru atacatori mascați, aflați pe motociclete, au deschis focul asupra vehiculului în care se aflau cei doi colaboratori ai campaniei.

Rogers Mauricio Devia fusese primar al localității Cubarral și coordona campania electorală în regiune, în timp ce Fabian Cardona era responsabil de logistică.

„Au fost uciși cu lașitate, cu sânge rece”, a declarat Abelardo De La Espriella după atac.

Până în acest moment, autoritățile columbiene nu au anunțat oficial cine se află în spatele asasinatelor. Totuși, candidatul de dreapta a acuzat o facțiune disidentă a Forțele Armate Revoluționare din Columbia că ar fi responsabilă pentru atac.

Columbia, din nou marcată de violență electorală

Asasinatul are loc într-un climat politic tensionat, cu doar două săptămâni înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale programat pentru 31 mai. Columbienii urmează să aleagă succesorul președintelui Gustavo Petro, într-o campanie dominată de teme legate de securitate, criminalitate și violență politică.

Abelardo De La Espriella ocupă în prezent locul al doilea în sondajele de opinie, în spatele candidatului de stânga Ivan Cepeda. Candidatul conservator promovează o linie dură împotriva grupărilor de gherilă, traficului de droguri și bandelor criminale care continuă să opereze în mai multe regiuni ale țării.

Violența electorală a revenit în centrul atenției în Columbia după ce senatorul Miguel Uribe, considerat un posibil candidat la președinție, a fost împușcat în cap în timpul unui eveniment electoral în luna iunie a anului trecut. Acesta a murit câteva luni mai târziu, în august.

