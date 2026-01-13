Prima pagină » Actualitate » România, la coada Europei: prea mulți oameni, prea puține locuințe sociale

România, la coada Europei: prea mulți oameni, prea puține locuințe sociale

Bianca Dogaru
13 ian. 2026, 12:54, Actualitate
România, la coada Europei: prea mulți oameni, prea puține locuințe sociale

În România, problema locuirii nu mai este de mult una marginală. Pentru zeci de mii de oameni, o locuință socială nu înseamnă un confort suplimentar, ci diferența dintre stabilitate și nesiguranță, dintre un acoperiș deasupra capului și traiul la limita supraviețuirii. Cu toate acestea, statul român rămâne, an după an, în urma tuturor țărilor europene când vine vorba de locuințele sociale. 

Sursa foto: Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania

Datele prezentate pe romania.fes arată clar dimensiunea problemei: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința fondului de locuințe sociale. Doar 0,17% din totalul locuințelor existente sunt locuințe sociale. Este un procent aproape simbolic, mai ales dacă îl comparăm cu alte state europene.

În Europa Centrală și de Est, situația este net mai bună. În Polonia, locuințele sociale reprezintă 6,6% din fondul locativ, iar în Lituania, 0,8%. Diferențele devin și mai evidente în Europa de Vest, unde Olanda are peste o treime din locuințe în regim social (34,1%), iar Finlanda aproape 11%.

Cereri multe, locuințe puține

La nivel național, în 2022 existau doar 16.290 de locuințe sociale, dintr-un total de aproximativ 9,7 milioane de locuințe. În același timp, peste 40.000 de familii sau persoane depuseseră cereri pentru o locuință socială. Cu alte cuvinte, cererea este de două ori și jumătate mai mare decât oferta.

Sursa foto: Friedrich-Ebert-Stiftung
Romania

Bucureștiul, un exemplu grăitor

Situația devine și mai clară în Capitală. În perioada 2023-2025, Primăria Municipiului București a înregistrat, în medie, aproximativ 5.500 de cereri de locuințe sociale pe an. La prima vedere, cifra pare impresionantă. În realitate, doar o mică parte dintre aceste dosare ajung să fie analizate efectiv.

Procedura este complicată, iar lista de documente necesare este lungă și dificil de completat. Mulți dintre cei care solicită o locuință socială nu reușesc să depună dosare complete. În 2023, doar 173 de cereri au fost considerate complete. În 2024, numărul a scăzut la 164, iar în 2025, la 134. Practic, doar 3% din totalul cererilor ajung să fie analizate pe fond.

Dintre acestea, și mai puține se finalizează cu atribuirea unei locuințe. În 2023, doar 24 de familii au primit o locuință socială. În 2024, numărul a scăzut la 12 familii, iar în 2025, la doar 3. Raportat la totalul cererilor, rezultatul este dur: mai puțin de 5 familii dintr-o mie au primit locuințe sociale în 2023, iar în 2025, doar una din 2.000.

Un fond locativ înghețat în timp

În prezent, Bucureștiul are doar 1.175 de locuințe sociale. Mai grav este faptul că, timp de ani de zile, nu a existat o evidență clară a acestora. Între 1996 și 2008, Primăria Capitalei nu a avut date centralizate privind locuințele sociale construite.

Între 2008 și 2014 s-au realizat doar 242 de apartamente sociale. Din 2014 până astăzi, nu a mai fost construită nicio locuință socială finalizată. Un proiect de 114 locuințe, demarat în zona Prelungirea Ghencea, este încă neterminat, fără un termen clar de finalizare.

O problemă socială, nu doar administrativă

Criza locuirii nu afectează un număr mic de oameni. Aproape 10% din populația României se află în deprivare severă de locuire, potrivit datelor Monitorului Social. Vorbim despre familii care trăiesc în spații supraaglomerate, nesigure sau fără utilități de bază.

Mai mult, aproximativ 72.000 de persoane locuiesc în peste 400 de așezări informale din țară, fără acces corespunzător la electricitate, apă sau canalizare. Sunt comunități invizibile pentru multe politici publice, dar foarte reale pentru cei care trăiesc acolo.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?
ECONOMIE Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
13:34
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
CONTROVERSĂ Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
12:38
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
FLASH NEWS Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu
12:24
Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe