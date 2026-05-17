Ilie Bolojan a primit cadou carnețelul cu sprâncene unite și încruntate. Premierul a făcut o vizită surpriză la târgul de carte din Oradea

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a primit cadou carneţelul „#JeSusisBolo”, vedeta Târgului Gaudeamus din Oradea. Șeful Executivului a făcut o vizită surpriză la standul unde se comercializează agenda și a oferit autografe.

Editura orădeană Bookbite a venit cu ideea originală care s-a dovedit a fi o metodă foarte bună de a atrage vizitatorii la stand. Editorii au fost luați prin surprindere de apariția premierului, vineri seara, cu puțin timp înainte de închiderea târgului.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, Ilie Bolojan poate fi văzut cum dă un autograf pe unul dintre exemplare.

Carnețelul a atras toată atenția la târgul de carte

Pe coperta carnețelului apare mesajul „#JeSuisBolo”, sintagmă folosită și la mitingurile de susținere organizate înaintea votului moțiunii de cenzură din Parlament, în urma căruia Guvernul Bolojan a fost demis.