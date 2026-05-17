Reacția Comisiei Europene în România după finala Eurovision: Felicitări, România! Pe podiumul celei mai mari competiții muzicale televizate din lume!

Prestația Alexandrei Căpitănescu din finala Eurovision Song Contest 2026 a fost remarcată și la nivel instituțional. Comisia Europeană în România a transmis un mesaj pe Facebook după performanța obținută de artistă. „Felicitări, Alexandra Căpitănescu! Felicitări, România! Pe podiumul celei mai mari competiții muzicale televizate din lume! #Eurovision”, a scris Comisia Europeană în România pe Facebook.

Mesajul Comisiei Europene în România a venit după ce reprezentanta României a încheiat finala concursului pe locul 3, cu 296 de puncte.

Performanța României este una dintre cele mai bune din instoria participării la concurs, alături de cele obținute de Luminiței Anghel cu Sistem din 2005 și de Paula Seling cu Ovidiu Cernăuțeanu din 2010. Pe locul secund s-a clasat Israel cu 343 de puncte.

Bulgaria este marea câștigătoare a Eurovision 2026

Bulgaria a câștigat cea de-a 70-a ediție a Eurovision, desfășurată la Viena, după o finală spectaculoasă. Vecinii noștri au triumfat prin reprezentația artistei Dara și piesa „Bangaranga”, care a impresionat atât publicul, cât și specialiștii din industrie.

Bulgaria a acumulat un total de 516 puncte și a reușit să se impună în fața principalilor favoriți ai serii.

