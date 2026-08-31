Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook

Ziua Limbii Române a fost celebrată şi de Ambasada Marii Britanii în România. Diplomatul Giles Portman şi adjunctul său, Rebeca Shah, au redat una dintre cele mai cunoscute poveşti scrise Ion Creangă, „La cireşe”.

Cei doi diplomaţi au redat în limba moldovenească una dintre cele mai cunoscute şi iubite poveşti pentru copii scrise de unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române.

„De Ziua Limbii Române, am vrut să redescoperim una dintre cele mai cunoscute povești din literatura română. Așa că i-am provocat pe Ambasadorul Giles Portman și pe Șefa Adjunctă a Misiunii, Dr. Rebecca Shah, să citească un fragment din celebrul episod „La cireșe” din Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Nu a fost tocmai ușor , dar ne-am distrat încercând să redăm cât mai bine povestea lui Nică și expresiile savuroase care au făcut generații întregi de români să zâmbească. Sperăm să vă placă să-i ascultați la fel de mult cum ne-a plăcut nouă să-i filmăm. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o învață, o iubesc și o prețuiesc!”, transmite ambasada, pe facebook.

Cum au redat cei doi diplomaţi muzicalitatea scrierilor lui Creangă cu accent englezesc se poate vedea în filmarea pe care ambasadorii britanici au postat-o pe pagina oficială.