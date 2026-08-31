Prima pagină » Știri externe » Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian

Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian

Melania Agiu
Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian
Galerie Foto 11
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderii Chinei, Rusiei și Indiei s-au adunat, luni, în Kârgâzstan, alături de alți șefi de stat, pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS). Președinții Vladimir Putin și Xi Jinping au avut deja o primă întâlnire bilaterală în marja evenimentului de la Bișkek, au relatat mass-media de stat ruse.

În cadrul acesteia, Putin a afirmat că Moscova este pregătită să transforme regimul fără vize cu China într-unul permanent.

Rusia și Iranul vor să-și consolideze relațiile cu partenerii non-occidentali

Se preconizează că marți, odată cu începerea sesiunilor oficiale ale OCS, vor avea loc discuții între Putin și președintele iranian Masoud Pezeshkian. Rusia, aflată de 4 ani și jumătate în război cu Ucraina, și Iranul, aflat de șase luni într-un război cu Statele Unite și Israelul, consideră summitul o platformă importantă pentru consolidarea relațiilor lor cu partenerii non-occidentali.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Putin va discuta, de asemenea, despre securitatea Mării Negre și războiul din Ucraina cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. În plus, se va întâlni cu prim-ministrul armean Nikol Pashinyan pentru a discuta despre orientarea tot mai pronunțată a Erevanului către UE și despre arestările unor personalități ale opoziției pro-ruse din Armenia. În total, președintele rus va avea 9 întâlniri bilaterale.

Una dintre cele mai așteptate reuniuni este, însă, cea dintre președintele rus și omologul său iranian. Putin se va întâlni cu președintele Masoud Pezeshkian pentru prima dată de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, din februarie 2026.

Potrivit unei analize The New York Times, atât Rusia, cât și Iranul au reușit să mențină alianțe esențiale în afara Occidentului, care s-au dovedit utile în diferite etape ale conflictelor lor.

„Cele două țări au reușit să gestioneze consecințele interne ale războaielor mai mult timp decât se așteptau unii oficiali occidentali. Liderii prezenți la summit l-au ajutat pe Putin să-și continue războiul împotriva Ucrainei, care se află acum în al cincilea an“, scrie NYT.

La scurt timp după ce Putin a lansat invazia din Ucraina în 2022, Iranul a furnizat Rusiei drone de tip Shahed și a ajutat Moscova să înființeze unități de producție interne pentru aceste arme.
Țările din Asia Centrală au devenit rute esențiale de import și de plată pentru Rusia, pe măsură ce Moscova reușește să ocolească restricțiile occidentale. De asemene, Iranul a apelat la Asia Centrală ca rută alternativă de import în contextul blocadei impuse de SUA.

India, Kazahstanul și Belarusul se numără printre țările care au intervenit pentru a furniza benzină Rusiei în ultimele săptămâni, pe fondul atacurilor ucrainene de lungă distanță care au decimat rafinăriile de petrol rusești.

Totodată, India s-a impus ca unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc în urma invaziei domnului Putin.

„Deși importurile sale au scăzut ca urmare a presiunilor exercitate de Trump și a noilor sancțiuni impuse de SUA asupra giganților petrolieri ruși, războiul SUA împotriva Iranului a tulburat piețele petroliere și i-a determinat pe furnizorii indieni să se reorienteze din nou către importurile din Rusia.“, a mai precizat publicația.

China, la rândul ei, este cel mai mare importator de țiței rusesc și iranian. De patru ani și jumătate, Beijingul asigură Moscova cu tot felul de produse, de la bunuri de consum, precum mașini și haine, până la componente electronice esențiale de care armata rusă are nevoie pentru producția de drone și alte arme.

Relația dintre Xi și Putin devine, însă, din ce în ce mai inegală, iar balanța se înclină în favoarea Beijingului. Sancțiunile occidentale legate de războiul dintre Rusia și Ucraina au permis Chinei să-și constituie stocuri de petrol rusesc la preț redus.

În discursul de deschidere rostit luni, înaintea unei întâlniri cu președintele Kârgâzstanului, Sadyr Japarov, Xi Jinping a afirmat că relațiile dintre Beijing și Bișkek au „făcut un salt înainte” și că cooperarea „înflorește în toate domeniile”.

Potrivit NYT, prioritatea președintelui Xi la summit este să-și consolideze imaginea de lider al națiunilor non-occidentale și să riposteze împotriva a ceea ce el numește hegemonia SUA. Cu toate acestea, cel mai probabil va da dovadă de prudență în ceea ce privește nivelul de sprijin pe care îl va oferi Iranului.

Liderul chinez nu-și poate permite să-l provoace pe Trump cu mai puțin de o lună înainte de a se deplasa la Washington pentru a prelungi un armistițiu economic deja fragil între Statele Unite și China. Înainte de a pleca în Statele Unite, Xi va efectua vizite de stat în Egipt și India.

OCS a fost înființată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală ca forum de securitate. În ultimul sfert de secol, organizația s-a extins ca dimensiune și influență, deși obiectivele și programele sale rămân vagi, iar gradul de recunoaștere a mărcii sale este scăzut.

În prezent, aceasta include 10 țări: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Multe alte țări au statutul de „parteneri de dialog”.

Participanții la summit au divergențe semnificative

Pentru mulți membri ai OCS, summitul va reprezenta o ocazie de a demonstra că mențin legături puternice pe scena internațională, în ciuda deteriorării relațiilor cu Occidentul.

Organizația nu este însă un bloc politic sau militar unificat, iar analiștii subliniază că membrii săi au divergențe semnificative și interese proprii distincte.

Spre exemplu, forumul este puternic influențat de China și include Pakistanul — ambele țări fiind rivale ale Indiei.

Turcia, care deține statutul de partener în cadrul OCS, urmărește, de asemenea, să utilizeze această platformă pentru a-și consolida poziția în regiune.

Turcia consideră aderarea la OCS o parte a unei politici externe echilibrate, care urmărește menținerea legăturilor sale tradiționale cu Occidentul în cadrul NATO, consolidându-și în același timp influența în Eurasia.

Președintele Recep Tayyip Erdogan, care a adus țara sa în OCS în calitate de „partener de dialog” în 2012, a declarat în repetate rânduri că dorește ca Turcia să devină membru permanent. Deși Turcia are legături comerciale strânse cu Uniunea Europeană în temeiul unui acord comercial din 1995, procesul său de aderare la UE este blocat de mai bine de 25 de ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Messi a anunțat că se retrage din naționala Argentinei
18:23
Messi a anunțat că se retrage din naționala Argentinei
RĂZBOI Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
18:13
Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
FLASH NEWS Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
18:02
Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
FLASH NEWS Conducerea talibană a Afganistanului oferă bogățiile minerale Statelor Unite, în încercarea de a relansa relațiile cu Washingtonul
16:50
Conducerea talibană a Afganistanului oferă bogățiile minerale Statelor Unite, în încercarea de a relansa relațiile cu Washingtonul
ANALIZĂ Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
15:27
Rateul PNRR din România a ajuns în Financial Times. Ce scrie publicația despre guvernul de la București
EVENIMENT Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan pentru summit-ul OCS. Cum a fost primit și cu cine are prima întâlnire bilaterală oficială
15:10
Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan pentru summit-ul OCS. Cum a fost primit și cu cine are prima întâlnire bilaterală oficială
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce nu este deontologic să se întâmple atunci când mergi la psiholog? Unde se termină terapia și începe abuzul
CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
ECONOMIE Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
18:22
Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
ULTIMA ORĂ Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
18:15
Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
VIDEO Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
18:08
Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
DIVERTISMENT Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
18:01
Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări

Cele mai noi

Trimite acest link pe