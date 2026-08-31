Un bărbat de 42 de ani, bănuit că ar fi furat 5.500 de euro din locuința unui pensionar din București, a fost recunoscut și imobilizat pe o stradă din Sectorul 1 de doi polițiști de la Secția 17, aflați în timpul liber.

Cazul a fost sesizat Poliției pe 5 august, când un pensionar în vârstă de 77 de ani a constatat că din apartamentul său, situat în Sectorul 5, dispăruse suma de 5.500 de euro.

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În urma verificărilor și cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi intrat în locuința pensionarului și ar fi sustras banii.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, bărbatul ar fi profitat de faptul că proprietarul plecase de acasă fără să încuie ușa, reușind astfel să pătrundă nestingherit în apartament.

Suspectul a fost căutat de polițiști până pe 28 august, când doi agenți din cadrul Secției 17, aflați în timpul liber, l-au observat și l-au recunoscut pe o stradă din Sectorul 1.

Cei doi au intervenit imediat, l-au imobilizat și l-au dus ulterior la sediul Secției 17 pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

În baza probelor administrate în dosar, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. O zi mai târziu, pe 29 august, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

I-a furat economiile de o viață

Potrivit unor surse neoficiale, cei 5.500 de euro reprezentau economiile pensionarului, bani strânși din pensie și păstrați într-un sertar neasigurat din dormitor. Aceleași surse susțin că victima obișnuia să primească în locuință persoane fără adăpost, cărora le oferea hrană și bani.

Una dintre variantele luate în calcul este aceea că bărbatul suspectat de furt ar mai fi fost anterior în locuința pensionarului. Aceste informații nu au fost confirmate, până în prezent, de reprezentanții Poliției.

În contextul acestui caz, Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să se asigure că ușile și ferestrele locuințelor sunt închise corespunzător atunci când pleacă de acasă, chiar și pentru perioade scurte de timp.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să păstreze sumele importante de bani și obiectele de valoare în locuri sigure și să apeleze numărul de urgență 112 atunci când observă persoane sau situații suspecte în apropierea locuințelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar penal deschis pentru furt.