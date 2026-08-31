Prima pagină » Actualitate » Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber

Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber

Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber
Bărbat suspectat că a furat 5.500 de euro din casa unui pensionar, recunoscut și imobilizat în Capitală de doi polițiști aflați în timpul liber
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat de 42 de ani, bănuit că ar fi furat 5.500 de euro din locuința unui pensionar din București, a fost recunoscut și imobilizat pe o stradă din Sectorul 1 de doi polițiști de la Secția 17, aflați în timpul liber.

Cazul a fost sesizat Poliției pe 5 august, când un pensionar în vârstă de 77 de ani a constatat că din apartamentul său, situat în Sectorul 5, dispăruse suma de 5.500 de euro.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În urma verificărilor și cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi intrat în locuința pensionarului și ar fi sustras banii.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, bărbatul ar fi profitat de faptul că proprietarul plecase de acasă fără să încuie ușa, reușind astfel să pătrundă nestingherit în apartament.

Suspectul a fost căutat de polițiști până pe 28 august, când doi agenți din cadrul Secției 17, aflați în timpul liber, l-au observat și l-au recunoscut pe o stradă din Sectorul 1.

Cei doi au intervenit imediat, l-au imobilizat și l-au dus ulterior la sediul Secției 17 pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

În baza probelor administrate în dosar, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. O zi mai târziu, pe 29 august, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

I-a furat economiile de o viață

Potrivit unor surse neoficiale, cei 5.500 de euro reprezentau economiile pensionarului, bani strânși din pensie și păstrați într-un sertar neasigurat din dormitor. Aceleași surse susțin că victima obișnuia să primească în locuință persoane fără adăpost, cărora le oferea hrană și bani.

Una dintre variantele luate în calcul este aceea că bărbatul suspectat de furt ar mai fi fost anterior în locuința pensionarului. Aceste informații nu au fost confirmate, până în prezent, de reprezentanții Poliției.

În contextul acestui caz, Poliția Capitalei le recomandă cetățenilor să se asigure că ușile și ferestrele locuințelor sunt închise corespunzător atunci când pleacă de acasă, chiar și pentru perioade scurte de timp.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să păstreze sumele importante de bani și obiectele de valoare în locuri sigure și să apeleze numărul de urgență 112 atunci când observă persoane sau situații suspecte în apropierea locuințelor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 17, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar penal deschis pentru furt.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
18:23
De ce este acuzată Clotilde Armand. Paradoxal, dosarul în care a fost condamnată la un an de închisoare are la bază un proiect de promovare a unor măsuri anticorupție
ECONOMIE Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
18:22
Bolojan anunță că centrala de la Iernut va intra în probe în această iarnă, după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
ULTIMA ORĂ Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
18:15
Incident naval în Tulcea. Un cargo sub pavilion panamez a fost la un pas să se lovească de faleză. A izbit mai multe pontoane și ambarcațiuni. Totul sub privirile speriate ale oamenilor care au surprins momentul impactului
VIDEO Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
18:08
Obuz transportat cu scuterul într-o comună din Satu Mare. Viceprimarul l-a cărat în mână până la Poliție
VIDEO Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
17:57
Ce poveste au ales să redea, de Ziua Limbii Române, ambasadorii Marii Britanii la Bucureşti. Filmarea a ajuns pe facebook
REACȚIE Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P
17:22
Alexandru Nazare avertizează că problema deficitului nu este rezolvată, deși acesta a coborât la 2,34% din PIB. România rămâne sub presiunea agenției de rating S&P
Mediafax
Pierdere URIAȘĂ pentru România din PNRR. 100 de milioane de euro din jalonul de decarbonizare
Digi24
Imagini virale: lider spiritual indian, în cabină de sticlă cu aer condiționat și picioarele afară pentru a fi sărutate
Cancan.ro
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Cât mai îndurăm criza? Un economist de la UBB Cluj spune cât mai avem de îndurat
Mediafax
Așa arată MADURO după capturarea de către SUA!
Click
Un român de 24 de ani și-a cumpărat un apartament cu credit și l-a renovat singur de la zero: „De şapte luni lucrez la casa mea”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Ce se întâmplă doctore
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce nu este deontologic să se întâmple atunci când mergi la psiholog? Unde se termină terapia și începe abuzul
CULTURĂ Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
18:23
Festivalul de Teatru Caracal 2026 – ediția a XVI-a, dedicată lui Gigi Căciuleanu, omul dans
RĂZBOI Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
18:13
Trump spune despre liderii Iranului că „sunt oameni duri și inteligenți, dar foarte răi” și susține că războiul se va încheia cu victoria Americii
FLASH NEWS Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
18:02
Prim-ministrul Indiei s-a întâlnit cu Putin la summitul OCS din Kârgâzstan și s-a oferit să ajute la oprirea războiului din Ucraina. Ce i-a transmis președintele rus
DIVERTISMENT Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
18:01
Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
FLASH NEWS Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian
17:35
Summitul OCS din Kârgâzstan: Ce pregătesc marile puteri asiatice. Putin și președintele Iranului, prima întâlnire de la începutul războiului americano-israelian
EXCLUSIV Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii
17:17
Pe 1 septembrie începe noua sesiune parlamentară. Se aleg noii lideri de grup, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe