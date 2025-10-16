Prima pagină » Actualitate » Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume

16 oct. 2025, 13:59, Actualitate
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Pexels

Cu o economie la pământ, aflată sub amenințarea inflației, tot mai mulți români se gândesc să se mute din țară, în căutarea unui trai mai bun. Dar, înainte de a luat o astfel de decizie, este esențial să afle ceva: care este costul vieții și puterea de cumpărare în noua destinație.

Platforma internațională Numbeo analizează nivelul de trai la nivel global și recent a publicat un clasament interesant.

Cum se calculează costul vieții

Astfel, potrivit celor de la Numbeo, diferențele de prețuri și de nivel de trai între țări rămân semnificative în 2025. De exemplu, statele care au economii mai slabe par mai accesibile pentru străini, dar localnicii se raportează la veniturile mici pe care le primesc.

Clasamentul Numbeo este realizat pe baza prețurilor medii pentru alimente, transport, restaurante, chirii, utilități și alte cheltuieli curente.

Având un indice de bază de 100 de puncte, orașul american New York a fost luat drept reper – țările sau orașele cu un scor sub 100 sunt considerate mai ieftine decât metropola de pe Coasta de Est, în timp ce statele cu peste 100 de puncte sunt mai scumpe.

De exemplu, la un indice al costului vieții de 120 se spune că acel loc este cu 20% mai scump decât New Yorkul.

Conform datelor de piață culese de Numbeo, România ocupă locul 78 la nivel global în Indexul Costului Vieții 2025. Țara noastră se situează în jumătatea inferioară a clasamentului mondial.

Cea mai ieftină țară din Europa este Belarus, urmată de Ucraina, Kosovo și Republica Moldova. În această ierarhie, România se află pe locul 8, fiind ușor mai scumpă decât Rusia, dar mai ieftină decât statele din Europa Centrală.

Când analizează costul și calitatea vieții, cei de la Numbeo vin cu informații detaliate despre prețuri, chirii, criminalitate, poluare, transport și sănătate.

Principalii indicatori analizați sunt:

  • Indicele costului vieții (fără chirie): prețurile bunurilor de larg consum (alimente, transport, restaurante, utilități);
  • Indicele chiriilor: costurile medii de închiriere comparate cu cele din New York;
  • Indicele alimentelor: prețurile produselor de bază și ale celor din piețe;
  • Indicele restaurantelor: costul meselor și al băuturilor în localuri;
  • Indicele costului vieții + chirie: o imagine completă a cheltuielilor lunare totale pentru o persoană;
  • Puterea de cumpărare locală: arată cât de mult pot cumpăra localnicii din salariul mediu, comparativ cu newyorkezii;
  • Indicele calității vieții: este scorul general bazat pe puterea de cumpărare, nivelul poluării, siguranță, servicii medicale, transport și condiții climatice.

În concluzie, datele pe 2025 confirmă faptul că Europa de Est rămâne una dintre cele mai accesibile regiuni de trăit din Europa, dar diferențele interne între orașe sunt mari. Viața de zi cu zi este considerabil mai ieftină în România decât în Occident, dar și veniturile cetățenilor săi sunt proporțional mai mici.

Dacă pentru străini țara noastră poate fi o destinație atractivă, din punct de vedere al costurilor de trai, pentru românii puterea de cumpărare rămâne limitată.

