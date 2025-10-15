Prima pagină » Actualitate » Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN

15 oct. 2025, 15:24, Actualitate
În ultimul editorial semnat în Cațavencii, Doru Bușcu trage un semnal de alarmă cu privire la exercițiul militar de mobilizare a rezerviștilor din București și Ilfov. Printre ironii, Bușcu arată că cea mai mare parte a rezervei Armatei României este plecată din România.

„Mare parte din rezerva civilă a României e deja plecată la căpșuni și la sparanghel, la studii și la job-uri mai bune, la Dubai și la Monaco, în apropierea banilor furați și depozitați. E de neimaginat că acești oameni s-ar întoarce la chemarea lui Nicușor, Ionuț și Gheorghiță, ca să apere creșterea de TVA sau suprataxarea muncii. De altfel, starea de spirit a civililor s-a văzut în februarie-martie 2022, cînd bărbații cu vîrsta mobilizării au luat cu asalt Biroul Pașapoarte”, scrie Doru Bușcu.

Gândul redă în continuare un fragment editorialul:

„– Cîți români știu în acest moment să tragă cu arma, domnule general? întreabă jurnalista. Iar Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major, zice:

– N-aș putea să vă răspund la această întrebare.

De aici începe strategia națională de apărare a României. Strategia nu e încă gata, ne-a spus Nicușor. Au trecut abia trei ani și jumătate de război în Ucraina, de unde timp? Așa că lucrăm după Legea Apărării Naționale din 1994.

Aici e momentul să-l cunoaștem și pe Ionuț:

– Noi nu avem nevoie de drone de atac, avem nevoie de drone interceptoare, un tip de drone care este încă în dezvoltare în Ucraina.

Cu el întregim triunghiul apărătorilor patriei: comandantul suprem Nicușor, șeful armatei Gheorghiță, ministrul Apărării Ionuț.

Gheorghiță s-a arătat timid, politicos și emotiv. Pe toată durata interviului de la Antena 3 și-a căutat cuvintele și încrederea, fără să le găsească. Rolul de căpetenie militară cere altă atitudine, altă voce, alte răspunsuri. De la șeful armatei lumea așteaptă hotărîre, siguranță, precizie, acțiune, în nici un caz șovăială și justificări. Ca să nu se îmbulzească iar la pașapoarte, cum a făcut în februarie 2022, poporului i-ar prinde bine discursul unui comandant stăpîn pe situație. Dacă cineva l-a scos pe Gheorghiță la televizor ca să ridice moralul public, rezultatul a fost exact pe dos. Poate țineți minte bancul cu măgarul dus la tîrg ca să fie făcut de rîs.”

Citiți editorialul integral pe Cațavencii.

