Prima pagină » Actualitate » Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Craiova a fost ucis de poliție. Bărbatul încerca să fugă

Andrei Dumitrescu, Bianca Dogaru
Un deținut condamnat pentru viol a evadat marți de la un punct de lucru din Craiova și a fost prins de trupele speciale după o cursă terminată cu focuri de armă. Bărbatul a fost împușcat în zona pieptului, în jurul orei 20, după ce a încercat să dispară într-o pădure din județul Dolj.

Deținutul, Popescu Costinel Tiberiu, lucra în afara penitenciarului la un punct de lucru situat la Spitalul de Pediatrie din Craiova, care se găsește în imediata vecinătate a unui cimitir. Pentru că știa că astăzi, când va fi scos la lucru, șef de escortă o să fie un polițist de penitenciare mai puțin experimentat, împreună cu persoane încă neidentificate, și-a pus la cale evadarea. Mai mult decât atât, bărbatul l-ar fi anunțat pe fiul său că urmează să-i facă o surpriză. Ca urmare, cineva i-a lăsat niște haine în cimitir (un trening negru și o șapcă roșie), haine pe care, în jurul orei 12, le-a schimbat și a fugit.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că deși deținutul a fugit de la ora 12, angajații Penitenciarului Craiova au dat alarma abia la ora 14:30.

Șase focuri de avertisment înainte de impact

Anchetatorii au aflat rapid că evadatul a urcat într-un taxi cu direcția spre comuna Brabova. Zeci de polițiști de la Investigații Criminale, trupe SAS și agenți din secțiile rurale au pornit pe urmele lui. Când l-au văzut pe drum, polițiștii i-au cerut să se oprească, dar deținutul a fugit spre marginea localității. Oamenii legii au tras șase focuri de armă pentru a-l convinge să se predea.

Deoarece acesta nu s-a oprit și a fost aproape de intrarea în pădure, polițiștii au tras direct înspre el. Bărbatul a fost nimerit în zona toracelui. Imediat după ce acesta a căzut, agenții au început manevrele de resuscitare și au chemat ambulanța. Cu toate acestea, decesul bărbatului a fost confirmat.

