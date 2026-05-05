Hubert Thuma în ședința PNL: „Nu vă grăbiți cu deciziile, nu ați ascultat ce are de spus și Președintele României”

Noi stenograme din ședința PNL, președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, a luat cuvântul. Acesta a sfătuit partidul să nu se grăbească în decizii pentru că nu au ascultat încă opinia Președintelui României.

Hubert Thuma: Suntem la un moment de răscruce pentru PNL

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, prezent la ședința care a avut loc după votul moțiuni, a reiterat ideea că înainte de a se lua o decizie ar trebui ca președintele României să fie consultat.

„Domnule președinte, stimați colegi, voi fi extrem de scurt, pe președintele României l-ați întrebat, mi-aș dori sa știu dacă ați vorbit cu dânsul. E posibil pentru unii colegi sa nu conteze, as vrea sa va citesc o decizie 30 iunie 2025, BPN a decis ca PNL va negocia part la guv fără condiții, PSD va susține reduceri de cheltuieli aspecte care țin de eventuale reduceri de taxe și impozite, atunci președintele Nicușor Dan a fost bun pentru că a propus un premier de la un partid care luase 14%, acum nu îl mai întrebăm nici care este viziunea față de România. 

Stimați colegi, suntem un partid politic și pentru un partid politic e firesc să-și dorească să ajungă la guvernare pentru că este important pentru noi să realizăm în mandatul de patru ani pe care îl avem să realizăm proiectele promise în campanie. Nu cred că opoziția e opțiunea numărul 1, e pe masă, de ultimă instanță ajungi doar dacă nu poți continua. V-aș ruga să nu vă grăbiți cu deciziile pentru că nu ați ascultat ce are de spus și președintele României”, a spus Hubert Thuma.

