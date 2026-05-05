Prima pagină » Actualitate » Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult

Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult

Ioana Zafira
Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Gândul a obținut în exclusivitate noi stenograme din ședința de urgență a PNL, care a avut loc după ce moțiunea de cenzură a trecut. Trei vicepresedinți, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma și marele favorit să-i tragă preșul lui Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, au oferit momente demne de Caragiale. 

După ore de discuții care ar fi trebuit să decidă dacă PNL va continua să rămână la guvernare cu condiția să-l sacrifice pe Bolojan, sau să intre în opoziție alături de USR, liberalii au reușit doar să încropească un moment artistic.

Principalii actori sunt: Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, considerați halebardierii PSD, și Ciprian Ciucu, primarul Bucureștilor și prim vicepreședinte al PNL, stâlpul lui Bolojan.

Din categoria „Amice, ești idiot?”

Gândul a notat pe șervețel cele mai simpatice replici din ședința care ar trebui să decidă soarta liberalilor.

Ciucu: Vreau să ajung la inima lui Nicusor Dan.

Thuma: Suntem la stand-up comedy aici?

Pauliuc: Jură pe roșu că vrei relație bună cu președintele!

Ciucu: Mor că USR a ieșit primul să ne sustină președintele. Iar noi suntem în ședință de patru ore.

Predoiu: Pentru că la USR durează mai puțin, noi ținem mai mult.

Fără PSD, din teritoriu

Stolojan, Falcă și Muraru au luat și ei cuvântul. L-au lăudat pe Bolojan și au susținut să nu mai fie guvern cu PSD.

„Dragă Motreanu, dragă Siegfried, dragă Ciucu, ați candidat pe listă cu PSD și acum ne spuneți nouă cât sunteți de anti-PSD?”, a declarat deputatul Adrian Cozma, președinte al PNL Satu Mare.

Recomandarea autorului: Noi stenograme din ședința de urgență a PNL după demiterea lui Bolojan. Pauliuc, acuzații incendiare: Ați dat posturi la USR, REPER, ONG-uri

PNLuptă după dărâmarea lui Bolojan. Începe măcelul. Trei vicepreședinți au dat semnalul execuției lui Bolojan. Cine participă la ședința de urgență

Hubert Thuma în ședința PNL: „Nu vă grăbiți cu deciziile, nu ați ascultat ce are de spus și Președintele României”

Recomandarea video

Citește și

UPDATE Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
22:40
Mașină de poliție, lovită de un autoturism într-o intersecție din Iași. Impactul a fost surprins de o cameră de bord / Precizările IPJ Iași
ACTUALITATE Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
22:30
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
ANALIZĂ Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
22:15
Avertisment în legătură cu stocurile globale de petrol, în contextul blocării Strâmtorii Ormuz. Rezervele se apropie de cel mai scăzut nivel
STENOGRAME Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
22:10
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL: „Avem o mare problemă de consecvență” / „Ideea de opoziție nu e deloc facilă”
BREAKING NEWS PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună
21:51
PNL anunță că se retrage în opoziție și provoacă PSD și AUR să guverneze împreună
SCANDAL Fostul șef al Gărzii Forestiere București, Mirel Idorași, reținut de polițiști după un apel la 112. Cine și de ce l-a reclamat
21:35
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, Mirel Idorași, reținut de polițiști după un apel la 112. Cine și de ce l-a reclamat
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
SURSE Scenarii în PNL după căderea Guvernului Bolojan: Opoziție, guvern minoritar sau refacerea coaliției cu PSD. Ce spun taberele din partid
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
„Omul-Lup”: pacientul lui Sigmund Freud declarat vindecat, dar niciodată sănătos
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 6 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ionuț Cristache
ȘTIINȚĂ Ce au descoperit astronomii de la NASA după ce au analizat 80 milioane de stele cu ajutorul algoritmilor
21:45
Ce au descoperit astronomii de la NASA după ce au analizat 80 milioane de stele cu ajutorul algoritmilor
STENOGRAME Hubert Thuma în ședința PNL: „Nu vă grăbiți cu deciziile, nu ați ascultat ce are de spus și Președintele României”
21:33
Hubert Thuma în ședința PNL: „Nu vă grăbiți cu deciziile, nu ați ascultat ce are de spus și Președintele României”
TEHNOLOGIE Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Companiile nu vor putea să își concedieze personalul
21:27
Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Companiile nu vor putea să își concedieze personalul
REACȚIE Prima analiză a lui Crin Antonescu după căderea Guvernului: „Bolojan e un om politic destul de viclean”
21:16
Prima analiză a lui Crin Antonescu după căderea Guvernului: „Bolojan e un om politic destul de viclean”
SĂNĂTATE Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată. Un specialist în longevitate susține că deține „cheia” sănătății la orice vârstă
21:08
Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată. Un specialist în longevitate susține că deține „cheia” sănătății la orice vârstă

Cele mai noi

Trimite acest link pe