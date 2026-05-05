Gândul a obținut în exclusivitate noi stenograme din ședința de urgență a PNL, care a avut loc după ce moțiunea de cenzură a trecut. Trei vicepresedinți, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma și marele favorit să-i tragă preșul lui Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, au oferit momente demne de Caragiale.

După ore de discuții care ar fi trebuit să decidă dacă PNL va continua să rămână la guvernare cu condiția să-l sacrifice pe Bolojan, sau să intre în opoziție alături de USR, liberalii au reușit doar să încropească un moment artistic.

Principalii actori sunt: Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, considerați halebardierii PSD, și Ciprian Ciucu, primarul Bucureștilor și prim vicepreședinte al PNL, stâlpul lui Bolojan.

Din categoria „Amice, ești idiot?”

Gândul a notat pe șervețel cele mai simpatice replici din ședința care ar trebui să decidă soarta liberalilor.

Ciucu: Vreau să ajung la inima lui Nicusor Dan.

Thuma: Suntem la stand-up comedy aici?

Pauliuc: Jură pe roșu că vrei relație bună cu președintele!

Ciucu: Mor că USR a ieșit primul să ne sustină președintele. Iar noi suntem în ședință de patru ore.

Predoiu: Pentru că la USR durează mai puțin, noi ținem mai mult.

Fără PSD, din teritoriu

Stolojan, Falcă și Muraru au luat și ei cuvântul. L-au lăudat pe Bolojan și au susținut să nu mai fie guvern cu PSD.

„Dragă Motreanu, dragă Siegfried, dragă Ciucu, ați candidat pe listă cu PSD și acum ne spuneți nouă cât sunteți de anti-PSD?”, a declarat deputatul Adrian Cozma, președinte al PNL Satu Mare.

