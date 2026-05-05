Fostul șef al Gărzii Forestiere București, Mirel Idorași, reținut de polițiști după un apel la 112. Cine și de ce l-a reclamat

FOTO - Captură video: Facebook
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, Mirel Idorași, a fost reținut de polițiști după ce fusese reclamat că a fi luat mai multe chei din birouri și fișete și a refuzat să le înapoieze. Actualul șef al instituției, Florin George Gârbacea, a fost cel care a sunat la 112.

Idorași, care acum este șeful Direcției de Control, a refuzat să meargă de bunăvoie la Poliție pentru a da explicații, astfel că el a fost încătușat de agenții Secției 26.

Dialogul dintre Mirel Idorași și polițiști

”Dacă nu mergeți frumos cu mine o să mă obligați să folosesc forța! Da? Domnu’! Încă o dată: hai să vă rog! Arestați-mă! Haideți, vă rog frumos, să ne însoțiți de bună voie! Eu v-am zis. Mergeți de bună voie cu mine? Doamne, ferește! Hai, să mergem! Hai, să mergem! Haideți, vă rog! Așa ceva nu am văzut! Domle! Pe cuvântul meu! Stați, dom’le! Incredibil! Pe cuvântul meu! Stați, dom’le, că nu mă opun! Dom’le, nu mă opun! Stați, că nu mă opun! Mâna, la spate! Mâna, la spate, am zis! Doamneeee!”.

„S-a opus polițiștilor și aceștia l-au dus către secție”

„Domnul director de la Direcția de Control a sustras cheile inspectorului șef, unde se aflau ciocanele de marcat plus de la biroul acestuia și acesta a chemat poliția. Și domnul director de la control s-a opus polițiștilor și aceștia l-au dus către secție”, a declarat Florin George Gârbacea, inspector general al Gărzii Forestiere.

Amendat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice

Mirel Idorași a recunoscut, într-o declarație pentru Știrile ProTV, că ar fi luat o legătură de chei din ușa de acces exterioară biroului folosit de inspectorul șef, dar susține că erau cheile sale , cu excepția uneia singure.

Acesta acuză că incidentul ar fi fost doar o încercare de intimidare cu implicații politice și a spus că le va face plângere polițiștilor pentru că l-au încătușat.

Surse oficiale din Poliția Capitalei susțin că, în urma scandalului de astăzi de la Garda Forestieră, Mirel Idorași a fost amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și în cazul său va fi deschisă o anchetă penală.

