Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată. Un specialist în longevitate susține că deține „cheia” sănătății la orice vârstă

Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată. Experții în longevitate spun că îmbunătățirea sănătății pe termen lung nu depinde neapărat de o serie de schimbări drastice, ci de micile „reglaje” ale rutinei zilnice.

Aceste acțiuni au ca scop optimizarea energiei, reducerea stresului și îmbunătățirea calității vieții, prin obiceiuri simple și sustenabile, scrie larazon.es.

Unul din cele mai citate exemple din presa de specialitate este cel al medicului Kien Vuu, specialist în longevitate, care propune o rutină matinală menită să activeze corpul și mintea, în primele minute ale zilei.

O rutină simplă cu abordare holistică

Propunerea medicului implică doar câteva minute, în care să combinăm hidratarea, expunerea la lumină, mișcarea, respirația și recunoștința.

Dacă începem ziua cu o minte limpede, ne vom stimula spiritul de concentrare și vom avea o stare psihică mult mai echilibrată.

Hidratarea înainte de toate

Primul pas este să bem apă, la prima oră a dimineții, deseori cu ingrediente adăugate, precum lămâie sau electroliți.

Din punct de vedere psihologic, acest obicei ajută la rehidratarea corpului după o noapte de odihnă și reactivează treptat metabolismul.

Chiar dacă nu există efecte „miraculoase”, asociate acestei rutine, hidratarea de dimineață pregătește corpul pentru întreaga zi.

Importanța luminii naturale

Dovezile științifice în cronobiologie susțin faptul că lumina naturală reglează ritmul circadian, influențează somnul, energia și atenția.

Această stimulare ajută la sincronizarea organismului pentru ciclul zi-noapte.

Puțină mișcare nu strică! Chiar ajută

Exercițiile fizice, fie ele și puține, ajută la activarea circulației sângelui și îmbunătățirea stării mentale.

Activitatea fizică în doze mici, la începutul zilei, reglează energia de care avem nevoie, la orice oră.

Un alt lucru important este exercițiul de respirație, care ajută la reducerea tensiunii și stresului.

Reglarea emoțională

Rutina se încheie cu un moment de recunoștință. Pentru ce? Pentru că suntem în viață, sănătoși.

Dincolo de beneficiile fiecărui pas, specialiștii în longevitate pun accentul pe consistență.

Obiceiurile de mai sus nu au ca scop furnizarea de soluții magice și nici nu înlocuiesc stâlpii fundamentali ai sănătății, precum o dietă echilibrată, exercițiile fizice regulate sau suficientă odihnă, dar pot ajuta la structurarea zilei, într-un mod cât mai conștient și sănătos.

