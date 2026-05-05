Prima analiză a lui Crin Antonescu după căderea Guvernului: „Bolojan e un om politic destul de viclean”

Crin Antonescu a avut prima reacție după ce Guvernul Bolojan a fost demis astăzi prin moțiune de cenzură. Fostul lider liberal consideră că premierul demis a speculat foarte bine emoția din mediul online pentru a-și pregăti terenul pentru un nou proiect politic, cu sau fără PNL.

Antonescu s-a arătat surprins de rapiditatea cu care s-a desfășurat votul moțiunii de cenzură.

„Pe mine m-a izbit astăzi când toți au intrat astăzi pe ușa Parlamentului și în maxim 10 minute, nici nu apucaseră toți să intre, cineva a ieșit și a spus că s-a votat,” a declarat acesta la Marius Tucă Show.

Fostul lider liberal a subliniat că, deși pare un premier modest, Bolojan e un om politic viclean, care ar avea strategii ascunse.

„Domnul Bolojan, un premier modest, este totuși un om politic destul de viclean, cu resurse care să ne surprindă pe toți (…) De altfel, Bolojan a început să vorbească destul de explicit despre un nou proiect politic, cu sau fără PNL.”

Un nou proiect politic la orizont

Antonescu a vorbit și despre entuziasmul promovat în online cu privire la Ilie Bolojan, stare de spirit care nu s-a concretizat însă și în stradă, în timpul mitingurilor de susținere pentru premier.

„Există totuși și o euforie, ca să nu zic isterie, întreținută și de uriașele succese din online, care nu s-au confirmat și în stradă și este o presiune și un tip de emoție, pe care Bolojan a speculat-o foarte bine. Sub emoția aia, a pus această temă aproape războinică.”

Acesta afirmă că membrii PNL se află acum într-o situație extrem de dificilă.

„Drama peneliștilor este că e greu și să pleci de la putere și să reziști tentației lui Bolojan.”

