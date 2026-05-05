Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Companiile nu vor putea să își concedieze personalul

Țara care nu permite ca angajații să fie înlocuiți de inteligența artificială. Judecătorii au stabilit că AI reprezintă o decizie strategică a companiei, nu un eveniment de forță majoră.

China a anunțat o măsură inedită pentru a proteja angajații de invazia AI, scrie eleconomista.es.

Statul chinez ar putea marca, astfel, o premieră juridică în privința viitorului muncii.

Judecătorii din Hangzhou și Beijing au decis, în două cazuri separate, că companiile nu pot concedia angajații doar prin prisma faptului că-i vor înlocui cu inteligența artificială.

Decizia se bazează pe faptul că adoptarea inteligenței artificiale este o decizie strategică a companiei, nu un eveniment neprevăzut, de forță majoră, potrivit Legii chineze a Contractului de Muncă.

Diferența esențială este că tehnologia nu a fost impusă companiilor, ci ele au ales să o adopte.

„Forța majoră” versus reducerea costurilor

Și patronii nu au ales AI deoarece oamenii nu mai puteau face munca, ci din dorința de a reduce din costuri.

China nu vrea să interzică AI, dar va reglementa aplicarea tehnologiei inteligenței artificiale.

Statul chinez se va asigura că beneficiile economice vin „la schimb” cu stabilitatea socială.

Nici SUA, nici Europa nu impun asemenea măsuri. De fapt, AI Act al UE stabilește cum este folosită inteligența artificială în luarea deciziilor de angajare, nu spune dacă șefii au voie sau nu să elimine locuri de muncă pe baza AI.

SUA și UE au ales să ignore această problemă, în timp ce China vrea să acționeze în favoarea angajaților.

Decizia statului chinez a generat deja tensiuni, deoarece unele companii au fost nevoite să repartizeze angajații pe poziții echivalente cu salarii echivalente sau să-i țină în posturi care nu mai sunt considerate necesare de patronat.

